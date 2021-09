Rio Ferdinand sobre el ‘cocodrilo’ de Messi: “No debería haber sucedido”

En el partido de la fecha, Paris Saint-Germain venció 2-0 al Manchester City con actuación estelar de Lionel Messi. El astro argentino fue protagonista del encuentro tras anotar su primer gol con el PSG, en una gran jugada donde participó Kylian Mbappe. Si bien la ‘Pulga’ se llevó los reflectores por esa anotación, también fue tendencia por colocarse debajo de la barrera en un tiro libre para el City.

Ante este hecho, el exdefensa del Manchester United, Rio Ferdinand, señaló que no podía creerlo y criticó a Pochettino por permitir que eso suceda. “No podíamos creerlo. Es uno de los mejores de la historia, sino el mejor. En el momento en que Pochettino se lo pidió en el entreno alguien debería haber aparecido y decirle ‘no, no, no, esto no le puede pasar a Messi’. No puedes, es irrespetuoso. No debería de haber sucedido ”, dijo.

En la entrevista con BT Sports, el exjugador de la selección inglesa confesó lo que hubiera hecho él en caso de encontrarse en esa situación: “Si yo estuviera en el equipo le diría ‘tranquilo, me tiro yo por ti’. No podría ver a Messi ahí así tirado. Él no es de los que se ensucia el uniforme. No es algo que haga Messi”.

Los parisinos consiguieron sus primeros tres puntos con un golazo de Messi. Foto: EFE

Por otro lado, Ferdinand también opinó sobre el gol de Messi y elogió su técnica para colocar ese balón en el fondo de la red. “El ritmo, la fuerza, el equilibrio y la técnica que utilizó para ponerla donde la puso... ¡fenomenal!”, concluyó.