¿Qué canal transmite Colo Colo vs. Ñublense EN VIVO y ONLINE GRATIS?

Después de triunfar de manera categórica ante la U. de Chile, Colo Colo recibirá este jueves 30 de septiembre a Ñublense con motivo de la jornada 23 del campeonato de fútbol de Chile. En este partido se espera la recuperación del peruano Gabriel Costa. El encuentro se va a jugar en el Estadio Monumental desde las 4.30 p. m. (2.30 p. m., hora de Lima). A continuación podrás saber qué canal transmite Colo Colo vs. Ñublense EN VIVO.

En mayo, Ñublense aplastó por 5-1 al Colo Colo en un partido claramente favorable para los primeros. Este jueves, los colocolinos buscan la revancha y aprovecharán su buen momento para hacerlo.

En el anterior partido, Ñublense apabulló con 5-1 al Colo Colo. Foto: Colo Colo

¿Cómo llega Colo Colo?

El Cacique llega a este cotejo con la moral al tope tras su gran victoria de visitante en el clásico chileno: 1-3 frente a la U. de Chile. Con dicho resultado, los dirigidos por Gustavo Quinteros marchan en solitario en la cima del torneo con 43 unidades, cinco más que U. La Calera, su más cercano perseguidor.

¿Cómo llega Ñublense?

Por su parte, la escuadra visitante marcha a mitad de tabla con 26 puntos y urge de una victoria para alejarse de la cola y meterse en la lucha por un cupo a la próximas competiciones internacionales.

Colo Colo vs. Ñublense: ficha del partido

Colo Colo vs. Ñublense Fecha 22 del Campeonato Nacional de Chile Día Jueves 30 de septiembre Hora 4.30 p. m. (hora de Lima) Canal TNT Sports Lugar Estadio Monumental de Chile

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Ñublense por el campeonato racional?

Perú - 4.30 p. m.

Chile - 6.30 p. m.

Ecuador - 4.30 p. m.

Colombia - 4.30 p. m.

México - 4.30 p. m.

Bolivia - 5.30 p. m.

Venezuela - 5.30 p. m.

Paraguay - 5.30 p. m.

Estados Unidos - 5.30 p. m.

Argentina - 6.30 p. m.

Uruguay - 6.30 p. m.

Brasil - 6.30 p. m.

España - 11.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Colo Colo vs. Ñublense?

El partido por el Campeonato Nacional de Chile será transmitido por la señal oficial de Estadio TNT Sports, TNT Sports HD y TNT Sports 2. Además, tiene la posibilidad de ver las acciones live streaming mediante TNT Sports Go.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Ñublense EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Colo Colo vs. Ñublense ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todas estas no necesitan de una suscripción. Otra opción es seguir el EN VIVO a través de La República Deportes.

Colo Colo vs Ñublense: alineaciones probables

Colo Colo: Cortés; Opazo, Falcón, Amor, Suazo; Fuentes, Gil, Bolados, Solari; Aaron Molinas; Costa y Morales. DT: Quinteros.

Ñublense: Pérez; Cerezo, Turra, Vargas, Campusano; Mateos, Caroca, Abrigo, Guerra, Moya; y Silveira. DT: García.

¿Dónde se jugará el partido de Colo Colo vs. Ñublense?

El partido se va a disputar en el Estadio Monumental de Santiago de Chile.