Manchester United vs. Villarreal vía Pirlo TV: ¿cómo ver el partido por Champions League?

Manchester United vs. Villarreal disputan en vivo vía Pirlo TV la fecha 2 de la fase de grupos de Champions League. Desde el estadio Old Trafford, ESPN 3 y Star+ se encargarán de trasmitir a las 2.00 p. m. (hora peruana) el encuentro este miércoles 29 de septiembre. Ambos equipos se vuelven a ver las caras desde la final de la Europa League de mayo pasado, en la que los españoles se coronaron campeones tras vencer a los ingleses en la tanda de penales.

Los comandados por Solskjaer arrancaron con pie izquierdo la Liga de Campeones: cayeron por 2-1 frente Young Boys . Este resultado ha generado críticas contra el entrenador noruego. Esto se suma a la eliminación de los diablos rojos en la Copa de la Liga y a la derrota contra el Aston Villa en el torneo local. En ocho encuentros, el Manchester United solo ha logrado mantener su arco sin goles en uno. Sin embargo, Cristiano Ronaldo es el héroe llamado a sumar tres puntos en esta fecha de Champions League.

Villarreal llega con la moral a tope, sobre todo luego de ganarle a los ingleses en Europa League. Sobre ello, el arquero Gerónimo Rulli ha dicho que es “un buen recuerdo para nosotros y un momento histórico”. A pesar del ánimo de los españoles, no podrán contar con los lesionados Gerard Moreno, Dani Raba y Samu Chukwueze.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Villarreal?

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Villarreal?

Argentina: ESPN 3

Bolivia: ESPN 3

Brasil: GUIGO, Estádio TNT Sports, HBO Max, TNT Brasil, TNT Go

Chile: ESPN 3

Colombia: ESPN 3

Costa Rica: Star+

Ecuador: ESPN 3

México: HBO Max

Paraguay: ESPN 3

Perú: ESPN 3

Uruguay: ESPN 3

Venezuela: ESPN 3

Estados Unidos: Unimás, TUDN USA, Paramount+

España: M. Liga de Campeones 1, M. Liga de Campeones 3, LaLiga TV M1.

¿Dónde ver Manchester United vs. Villarreal EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Manchester United vs. Villarreal EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Manchester United vs. Villarreal en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Manchester United vs. Villarreal en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Alineación posible de Manchester United vs. Villarreal

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Trigueros, Capoue, Parejo; Yeremi Pino, Alcácer, Danjuma.

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire/Lindelöf, Alex Telles; Fred, McTominay; Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood; Cristiano Ronaldo.