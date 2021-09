Partidos de hoy, miércoles 29 de septiembre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

La UEFA Champions League continúa este miércoles 29 de septiembre. Varios enfrentamientos importantes están programados para la fecha, entre los que figura el encuentro entre Juventus vs. Chelsea, el Manchester United vs. Villarreal y Benfica vs. Barcelona

En Sudamérica, por otro lado, tras el desenlace de ayer entre Atlético Mineiro vs. Palmeiras, que en su primeer encuentro de ida igualaron el duelo sin abrir el marcador, tenemos la otra semifinal de la Copa Libertadores 2021 entre Barcelona vs. Flamengo. Recuerda que aquí encontrarás los horarios de los Torneos más importantes a nivel mundial, así también los canales de televisión: ESPN, Fox Sports, Claro Sportes, etc. que transmiten los encuentros. Además, todos los detalles sobre los partidos y el minuto a minuto de los duelos más importantes: incidencias, goles y demás los puedes seguir desde La República Deportes.

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

Zenit vs. Malmö FF

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN3 Sur, ESPN2 Sur, Star+

Atalanta vs. Young Boys

Hora: 11.45 a. m.

Canal: Estadio TNT Sports, Star+, ESPN2 Colombia

Salzburg vs. Lille

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star+, Fox Sports Chile, HBO Max, DAZN

Juventus vs. Chelsea

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia, HBO Max (Brasil)

Benfica vs. Barcelona

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina, HBO Max (Brasil)

Wolfsburg vs. Sevilla

Hora: 2.00 p. m.

Canal: HBO Max, Star+, DAZN

Bayern Munich vs. Dynamo Kyiv

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star+, Fox Sports 1 Chile, HBO Max

Manchester United vs. Villarreal

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star+, ESPN3 Sur

Chile - Primera División

Santiago Wanderers vs. Universidad Chile

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports 2

Antofagasta vs. Unión La Calera

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports 2

Universidad Católica vs. Melipilla

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports 2

Sudamérica - Copa Sudamericana

Libertad vs. RB Bragantino

Hora: 5.15 p. m.

Canal: ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina

Sudamérica - Copa Libertadores

Barcelona vs. Flamengo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN Sur, Star+, FOX Sports 1 Brasil

Argentina- Copa Argentina