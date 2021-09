Laporta tras anotación de Ansu Fati: “Fue un estallido de emoción”

En la previa del Benfica vs. Barcelona por la segunda jornada de la Champions League, el presidente del conjunto Culé, Joan Laporta, destacó la actitud de Ansu Fati tras los 10 meses de ausencia por la grave lesión que sufrió. El directivo también habló de la personalidad del jugador para escoger el dorsal que dejó Lionel Messi y tomar el rol protagónico del equipo.

“Volver después de la lesión y marcar ese gol fue un estallido de emoción a todos los culés. Por su personalidad, que la estamos conociendo poco a poco, ha querido tener el ‘10′ . Lo dijo, me quedo el ‘10′ que me gusta si me dan permiso los capitanes, es un acto de humildad que demuestra su personalidad”, señaló Laporta en entrevista con Barça TV.

Asimismo, el dirigente Blaugrana habló de los momentos que tuvo que pasar el jugador de 18 años en los últimos meses y lo que significa ese esfuerzo para los hinchas. “ Representa la ilusión y la esperanza. Me gustó ver cómo volvía a los terrenos de juegos y el agradecimiento que tuvo a los médicos y familia. Es muy bonito ver a un jugador que ha pasado un periodo difícil que sea agradecido con los que le han cuidado”, se sinceró.

Con respecto a las lesiones del equipo, Laporta indicó que los próximos regresos de Dembele y Agüero harán al equipo más competitivo. “Con la recuperación de Ansu y la de Dembélé, y esperamos que con Agüero lo más pronto posible, empecemos a tener un equipo mucho mas competitivo, también con la ayuda de la afición, que no ha dejado de animar en este momento de cierta dificultad”.