Kenny Omega lanza un dardo contra la WWE: “Está desesperada”

All Elite Wrestling ha tenido en septiembre el mejor mes desde su creación en enero del 2019. El evento All Out 2021 y los fichajes de CM Punk, Bryan Danielson y Ruby Soho dieron la hora en el mundo de la lucha libre. Kenny Omega, el rostro principal de la empresa, tuvo fuertes declaraciones sobre la empresa rival, WWE.

Hoy en día, AEW se ha convertido en la principal competencia de WWE y la salida de varios de sus luchadores para irse a la compañía de Tony Khan lo demuestran. Omega, uno de los fundadores, es el actual campeón mundial de AEW y conversó con Tokyo Sports acerca de esta rivalidad que con los años se ha equiparado.

Kenny Omega durante su lucha con Bryan Danielson en AEW GrandSlam. Foto: AEW

“ Al principio, sí que es cierto que había una gran brecha entre WWE y AEW . AEW era una promoción emergente, después de todo. Pero ahora las cosas han cambiado muchísimo”, manifestó la superestrella canadiense que ofreció uno de los mejores combates del año el último miércoles ante Bryan Danielson en AEW GrandSlam.

“ WWE está desesperada y lo único que hacen para intentar competir contra nosotros es traer a leyendas semana tras semana. La COVID-19 ha hecho mucho daño a todo el mundo, en general. Es algo que nadie hubiera querido que ocurriese, pero es lo que hay”, añadió el también megacampeón de AAA.

Bryan Danielson no pudo vencer a Kenny Omega en AEW GrandSlam. Foto: AEW

Cabe recalcar que este miércoles 29, Omega y Danielson volvieron a verse las caras y todo parece indicar que se volverán a medirse en el cuadrilátero en el siguiente evento PPV de AEW, a pesar de que el líder de The Elite ha dicho que no quiere saber nada del popularmente conocido como ‘The American Dragon’.