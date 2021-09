Juventus vs. Chelsea EN VIVO: minuto a minuto por la Champions League

Juventus vs. Chelsea EN VIVO se enfrentan este miércoles 29 de septiembre en el Juventus Stadium por la fecha 2 del Grupo H en la Champions League 2021-22. La transmisión del compromiso irá vía ESPN por TV y desde Star+ por streaming a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE del duelo con las alineaciones confirmadas, la narración minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Juventus vs. Chelsea: ficha del partido

Partido Juventus vs. Chelsea ¿Cuándo juegan? Miércoles 29 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Juventus Stadium ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Juventus vs. Chelsea?

En territorio peruano, el cotejo Juventus vs. Chelsea se disputará desde las 2.00 p. m. Si quieres seguirlo en el extranjero, revisa la siguiente guía de horarios.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Turín será testigo de un choque de líderes por el Grupo H de la Champions League. La local Juventus, que en el debut obtuvo una cómoda goleada en Suecia contra Malmö, recibirá al Chelsea, vigente campeón del certamen, que viene de ganar con dificultad en su casa al Zenit de San Petersburgo.

La Vecchia obtuvo buenos réditos ante el conjunto escandinavo gracias a los goles de Alex Sandro, Paulo Dybala y Álvaro Morata. La mala noticia para el técnico Massimiliano Allegri es la baja por lesión del atacante argentino, quien no completó el juego más reciente en la Serie A por un aparente desgarro en el muslo izquierdo.

Por su parte, los blues tratarán de seguir con éxito el camino a la defensa de su título, que inició de forma favorable en Londres con el gol salvador de Romelu Lukaku. El gran reto para Thomas Tuchel será encontrar al reemplazante de N’golo Kanté, descartado para este compromiso tras dar positivo a COVID-19.

Juventus y Chelsea vuelven a enfrentarse desde su último choque llevado a cabo en el 2012. El historial entre ambos clubes registra cuatro partidos, con saldo de una victoria para cada uno y dos empates.

PUEDES VER: Lionel Messi marcó su primer golazo con el PSG ante Manchester City por la Champions

¿Qué canal transmite Juventus vs. Chelsea?

La transmisión del Juventus vs. Chelsea en Sudamérica por televisión irá a través de la señal de ESPN (ESPN 2 en Chile).

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: HBO Max

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN

Costa Rica: Star+

Ecuador: ESPN

México: HBO Max, TNT Go, TNT Mexico

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Paramount+, TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4.

¿Cómo sintonizar Juventus vs. Chelsea vía ESPN?

Para ver el Juventus vs. Chelsea vía ESPN en los países donde será transmitido por este canal, revisa la siguiente guía de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile (ESPN 2): 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 482 SD y 886 HD (Movistar TV), 175 SD y 475 HD (Claro TV); 48 (Santiago), 51 (Valparaíso), 51 (Concepción) y 843 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver Juventus vs. Chelsea ONLINE?

Para que no te pierdas el encuentro Juventus vs. Chelsea por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star+, servicios de streaming donde tendrás acceso a la programación de ESPN. En caso no cuentes con ninguno de ellos, tienes la opción de mantenerte informado con la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Formación probable de Juventus vs. Chelsea

Juventus: Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci, Sandro; Bentancur, Locatelli, Ramsey; Chiesa, Kean, Kulusevski.

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Lukaku, Werner.

Historial de Juventus vs. Chelsea

Juventus 3-0 Chelsea | 20.11.12

Chelsea 2-2 Juventus | 19.09.12

Juventus 2-2 Chelsea | 10.03.09

Chelsea 1-0 Juventus | 25.02.09.

¿Dónde juegan Juventus vs. Chelsea?

El escenario donde se enfrentarán Juventus vs. Chelsea será el Juventus Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad italiana de Turín.

Pronóstico de Juventus vs. Chelsea

Los pronósticos de las principales casas de apuestas para el Juventus vs. Chelsea son de 3,50 por un triunfo de la Vecchia; 3,33 por el empate y 2,17 por la victoria de los blues. El favoritismo para los ingleses se debe a su condición de vigente campeón, además de que en el club italiano ya no cuentan con Cristiano Ronaldo en su plantilla.