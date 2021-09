Gustavo Dulanto: “No sirve ganarle al Real Madrid si no clasificamos’’

Gustavo Dulanto es el futbolista nacional del momento a nivel internacional. El defensor participó de la victoria del Sheriff ante Real Madrid por el Grupo D de la Champions League y además fue capitán durante todo el partido. El jugador peruano considera que el objetivo del club de Moldavia es la clasificación a los octavos de final del certamen continental.

“No sirve ganarle al Madrid si no clasificamos en la fase de grupos. Me puso contento ganar, pero aún falta mucho”, fueron las palabras de Dulanto en Las voces del fútbol en relación al gran resultado conseguido en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

En ese sentido, dio algunos detalles de lo que significó el encuentro para todos sus compañeros. Además, resaltó el grado de dificultad que representó medirse ante los dirigidos por Carlo Ancelotti. “Estoy orgulloso del equipo. Me encanta pertenecer a este plantel. Fue un partido muy duro y táctico y no te podías dormir porque el Madrid no te perdona”, afirmó.

Por otro lado, sostuvo que el Sheriff mantiene grandes expectativas. “Lo que hicimos ayer ante Real Madrid no me sorprende porque sé la calidad de compañeros que tengo. El equipo tiene un hambre de gloria que pocas he visto”.

Finalmente, contó lo difícil que fue marcar a Karim Benzema, delantero madrilista y de la selección francesa. “Cambié camiseta con Benzema. Durante el partido quise ponerlo nervioso, pero no sabía qué decirle. Siempre soñé lo que estoy viviendo y jugar con campeones de Champions es inolvidable”.