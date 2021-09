‘Dibu’ Martínez, arquero de Argentina: “Antes de la final con Brasil jugué al Call of Duty”

Emiliano Martínez se ha convertido en uno de los mejores arqueros del mundo gracias a sus actuaciones sobresalientes con la selección argentina. En los lanzamientos de penales encara a los rivales sin ningún problema y logra desconcentrarlos para después tapar los disparos. En la pasada Copa América, fue un jugador fundamental en el esquema del director técnico argentino, Lionel Scaloni.

La Albiceleste, el 10 de julio del 2021, venció a Brasil en el Estadio Maracaná por 1-0 con gol de Ángel Di María con una buena actuación de Emiliano Martínez bajo los tres palos. ‘Dibu’ Martínez había mostrado su potencial para proteger el arco en las semifinales ante Colombia, atajando penales claves para que la selección argentina disputara una nueva final de la Copa América.

Antes del duelo contra la selección brasileña, el actual golero del Aston Villa comentó, en una entrevista con el youtuber Sebas Fernández, que antes de la ansiada final jugó al Call of Duty. “Siempre cuando voy de viaje me llevo mi playstation portátil. Te cuento una [anécdota], antes de la final contra Brasil, jugué uno o dos mapas para desconcentrarme. Esto me saca del pensamiento, de las redes sociales, del celular. Me relaja un poco y me divierte”.

“A mí siempre de chico me gustaron los videojuegos. En Mar del Plata jugábamos todo el día a la pelota y en la noche era jugar a la play o nintendo. Hoy con mi hijo juego al Mario Kart y con mis amigos al Call of Duty. Enfermos. Grupo de amigos de Argentina, somos cuatro que jugamos al Call of Duty, todas las noches. [En este juego] yo soy el que va a la guerra, soy el asesino”, dijo entre risas el ‘Dibu’ Martínez.