De Jong: “No creo que cambiando el entrenador se pueda solucionar algo”

Barcelona sumó otra derrota en la Champions League este miércoles a manos del Benfica y se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones del Grupo E. Su técnico, Ronald Koeman, no pudo hacer nada para evitar la goleada (3-0) en Lisboa y su continuidad pende de un hilo. Algunos jugadores como Frenkie de Jong se pronunciaron sobre el tema.

Frenkie de Jong jugó todo el partido Barcelona vs. Benfica. Foto: AFP

El volante neerlandés estuvo en cancha los noventa minutos, pero tampoco logró nada para impedir la catástrofe culé. Asimismo, reconoció la mala situación actual del Barça e indicó que los problemas no vienen de ahora, sino desde hace varias semanas o meses atrás. Además, defendió a su compatriota y dijo que sacarlo no solucionaría nada.

“Es un momento difícil ahora. Ellos marcan muy pronto el primero, eso siempre es difícil. En la primera parte no hemos jugado mal. Creamos peligro, pero no marcamos. Después del segundo tanto se ha abierto demasiado el partido y no hemos estado bien”, manifestó el exmediocampista del Ajax de Ámsterdam.

Sobre qué debería hacer el equipo blaugrana para superar esta crisis, De Jong recalcó el plantel debe mantenerse unido y seguir peleando punto a punto en cada encuentro. Sobre el estratega del Barcelona dijo: “No puedo hablar sobre Koeman, no es sobre mí. No creo que cambiando el entrenador se pueda solucionar algo ”.

Ronald Koeman llegó al Barcelona a mediados del año pasado. Foto: EFE/Enric Fontcuberta