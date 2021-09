Sigue AQUÍ Cruz Azul vs. Columbus Crew: ver GRATIS final de la Campeones Cup HOY

Cruz Azul vs. Columbus Crew EN VIVO se enfrentan desde las 7.00 p. m. (hora de Perú y México) en la gran final de la Campeones Cup 2021. El encuentro se llevará a cabo en el Lower.com Field (Ohio), con transmisión a cargo de TUDN, ESPN 2 y Univisión Deportes. Puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en La República Deportes, que te mantendrá informado con las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Alineaciones Cruz Azul vs. Columbus Crew

Cruz Azul: En breve...

Columbus Crew: Bush, Santos, Keita, Williams, Mensah, Moreira, Fraser, Nagbe, Zelarayan, Etienne Jr., Berry.

Formación del equipo estadounidense. Foto: Columbus Crew

Duelo de campeones. El actual campeón del fútbol mexicano, Cruz Azul, viajó hasta Estados Unidos para enfrentarse al campeón del fútbol de Estados Unidos, Columbus Crew, por la tercera edición de este certamen no oficial. En los dos anteriores se impusieron Tigres (derrotó 3-1 a Toronto en 2018) y Atlanta United (impuso 3-2 al América en 2019).

Apuestas Cruz Azul vs. Columbus Crew

Cruz Azul vs. Columbus Crew: previa del partido

En la previa del duelo ante Columbus Crew, el entrenador de Cruz Azul, Juan Máximo Reynoso, manifestó la importancia de darle el justo valor a este trofeo que tienen en frente, pues no saben qué les puede deparar de aquí en un futuro.

“Es un halago importante ser parte de la historia, ahora del otro lado, más aún con esta complejidad de disputar títulos. Hay que aprovechar los momentos, mañana es una nueva oportunidad de hacerlo, estos trofeos no se ponderaban como hoy y a veces pasa el tiempo y no se valoran o nos preguntamos por qué no dimos el plus en aquel momento”, indicó en conferencia de prensa.

El entrenador peruano resaltó el crecimiento de la MLS, liga a la que pertenece su rival de turno. Reynoso puso como ejemplo que ya no se ven resultados tan abultados con un margen de diferencia abismal, como sucedía en su época de futbolista.

“Es indudable que en este caso la MLS va creciendo, no podemos demeritar lo que vienen haciendo; en los 90 había una diferencia importante, goleadas, pero hoy es otro momento. Ellos en la intensidad, agresividad y con los extranjeros que traen, hacen que cada vez se acerquen más al nivel, hoy es un periodo de inversión para ambas ligas, por lo que crece la rivalidad”, añadió.

A qué hora juega Cruz Azul vs. Columbus Crew hoy

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el partido de Cruz Azul vs. Columbus Crew hoy?

El duelo entre Cruz Azul vs. Columbus Crew será TRANSMITIDO EN DIRECTO por los canales TUDN, ESPN 2 y Univisión Deportes. También podrás seguirlo vía STREAMING ONLINE en la web de La República Deportes.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Columbus Crew vía TUDN?

Sky: canal 547, canal 1547

Star TV: canal 510

Dish Network: canal 869

DirecTV: canal 464.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Columbus Crew vía Univisión Deportes?

Dish Network: canal 869

DirecTV: canal 464

Claro TV: canal 614.

¿Dónde van a jugar Cruz Azul vs. Columbus Crew?

Lower.com Field es un estadio específico de fútbol en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Sirve principalmente como estadio del club Columbus Crew de la Major League Soccer, reemplazando el estadio anterior del club, el histórico Crew Stadium, el estadio específico de fútbol más antiguo del país.