Cristiano Ronaldo autocrítico pese a triunfo del Manchester United: “No jugué muy bien”

Manchester United ganó por 2-1 de manera agónica al Villarreal este miércoles 29 de septiembre y logró su primer triunfo en la Champions League 2021-2022. El héroe de la jornada en el mítico Old Trafford fue Cristiano Ronaldo, quien anotó el gol del triunfo sobre la hora para desatar la locura en los hinchas que acudieron a ver el encuentro ante el Submarino Amarillo.

Tras el pitazo final y la celebración junto con el resto de sus compañeros y el comando técnico, CR7 expresó para la prensa sus sensaciones por el resultado favorable para los Diablos Rojos. Asimismo, se hizo una autocrítica respecto del rendimiento que tuvo en la cancha.

“ Mi partido de esta noche no fue el mejor, no jugué muy bien. Pero a veces juego bien y no marco, y hoy no jugué bien y marqué”, dijo Cristiano Ronaldo en entrevista para BT Sport, quien recibió elogios por parte de su DT, Ole Gunnar Solskjaer.

Por otro lado, el astro portugués destacó el juego del cuadro español y resaltó que el Manchester United estuvo nervioso en los dos tiempos del partido.

“Fue un partido muy muy difícil. Villarreal jugó muy bien, creó muchas ocasiones. Estábamos un poco en problemas porque sabíamos desde antes del partido que debíamos ganar el juego. Fue duro. El equipo estuvo un poco nervioso, en el primer y segundo tiempo, para ser honesto . Pero tuvimos un poco de la suerte que no tuvimos en el partido pasado”, agregó Cristiano Ronaldo.

“Gran actitud de nuestros jugadores. Los aficionados nos empujaron. Tengo que decirles gracias a todos ellos. Esto es lo que necesitamos a veces cuando estamos un poco abajo o cuando no estamos jugando bien. Victoria importante”, concluyó CR7.