Al borde la expulsión y mal rendimiento: Piqué fue cambiado por Gavi a los 32′

Los azulgranas la vienen pasando muy mal en el Estadio da Luz. No solo recibieron un gol en contra a los 3 minutos de haber empezado el Barcelona vs. Benfica por Champions League, sino que perdieron a uno de sus grandes referentes en la zaga defensiva: Gerard Piqué. Para sorpresa de propios y extraños, el entrenador Ronald Koeman decidió reemplazar al central por Gavi, debido a que ya tenía amarilla y no estaba teniendo un buen rendimiento en el campo de juego.

Gerard Piqué fue amonestado a los 12 minutos del primer tiempo. Foto: Movistar laLiga