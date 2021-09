VER Barcelona vs. Benfica EN VIVO: minuto a minuto por la UEFA Champions League

VER Barcelona vs. Benfica EN VIVO ONLINE protagonizarán un encuentro apasionante este miércoles 29 de setiembre por la segunda jornada del Grupo E de la UEFA Champions League 2021/22. El duelo entre los azulgranas y los encarnados se llevará a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio da Luz, en Lisboa, y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 2 para toda Sudamérica y Star+ vía streaming online. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Barcelona buscará sumar sus primeros tres puntos en calidad de visitante ante el Benfica. Los azulgranas no pudieron en su debut y cayeron goleados 0-3 ante el Bayern Múnich, mientras que los encarnados empataron ante el Dinamo Kiev.

Barcelona vs. Benfica: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Benfica ¿Cuándo juegan? Miércoles 29 de setiembre ¿Dónde? Estadio da Luz ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN 2, Star+

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: .00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, restó trascendencia a la visita de su equipo a Lisboa, donde este miércoles necesita sacar un buen resultado tras caer goleado en el Camp Nou (0-3) ante el Bayern de Múnich en la primera jornada de la Liga de Campeones.

“(En Lisboa) no nos jugamos la clasificación. Es el segundo partido de seis, así que no puede ser decisivo”, manifestó en rueda de prensa.

Eso sí, Koeman pronosticó “un partido bonito e interesante” entre “dos equipos que tienen su estilo” y admitió que el Barça necesita “un buen resultado” que le dé tranquilidad para afrontar lo que resta de la fase de grupos.

“Hemos analizado al Benfica. Sabemos cuáles son sus puntos fuertes. Son rápidos cuando tienen contragolpes. Así que será importante tener el balón y, si hay pérdida, estar organizados”, reflexionó.

El preparador neerlandés entrenó en su día al cuadro lisboeta y lo conoce bien: “Ellos tienen fuerza en los partidos en casa. La mentalidad portuguesa es la de atacar con jugadores arriba”.

Tras el buen partido ante el Levante, Koeman podría repetir de inicio el 4-2-3-1 con el que recibió al conjunto valenciano en la Liga, pero insistió en que “el sistema no es lo más importante” sino “saber dónde queremos apretar al contrario”.

Sobre la reaparición con gol de Ansu Fati -”emocionalmente fue un impacto”, admitió- apuntó que el canterano “ha entrenado sin problemas”, y por eso intentará volver a darle minutos mañana.

En cualquier caso, Ronald Koeman se mostró cauto sobre las aspiraciones renovadas de su equipo recordando que aún tienen muchas bajas y, en este sentido, defendió el fichaje del delantero Luuk de Jong.

“El fichaje de Luuk ha sido en el último momento del mercado. También dependía de las lesiones que teníamos. Él nos da mucho, es un atacante diferente. El otro día estuvo bien y cuando lo necesitemos está disponible. Además tiene experiencia en partidos grandes en Europa”, sentenció.

Con información de EFE.

En qué canal ver Barcelona vs. Benfica

Argentina: ESPN 2, Star+

Bolivia: ESPN 2, Star+

Brasil: HBO Max

Chile: ESPN 2, Star+

Colombia: Star+

Ecuador: ESPN 2, Star+

Paraguay: ESPN 2, Star+

Perú: ESPN 2, Star+

Uruguay: ESPN 2, Star+

Venezuela: ESPN 2, Star+.

Barcelona vs. Benfica: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Piqué, Dest; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Coutinho, Memphis Depay, Luuk de Jong.

Benfica: Vlachodimos; Verissimo, Otamendi, Vertonghen; Lazaro, Joao Mario, Weigl, Grimaldo; Rafa Silva, Yaremchuk, Darwin Núñez.

¿Cómo ver Barcelona vs. Benfica vía ESPN 2?

DirecTV

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver ONLINE el Barcelona vs. Benfica por ESPN 2?

Si no quieres perderte la transmisión por internet del duelo entre Barcelona vs. Benfica por la señal de ESPN 2, debes sintonizar ESPN Play y Star+, servicios de streaming que te ofrecen la programación de la cadena deportiva ESPN. También tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las incidencias EN DIRECTO y gratis desde su página web .

¿Cómo ver Barcelona vs. Benfica vía Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Benfica, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde van a jugar Barcelona vs. Benfica?

Barcelona vs. Benfica EN VIVO jugarán este miércoles 29 de setiembre en el Estádio da Luz, recinto de fútbol ubicado en Lisboa, Portugal. Es propiedad de Sport Lisboa e Benfica, que disputa en él sus partidos como local. El estadio, con capacidad para 64 642 espectadores, se inauguró el 25 de octubre de 2003.