Koeman tras sufrir goleada con Barcelona en Champions: “El equipo jugó bien hasta el 2-0″

FC Barcelona cayó goleado por segunda fecha consecutiva en la Champions League 2021-22 y los cuestionamientos al técnico Ronald Koeman no se hicieron esperar. El entrenador es resistido por gran parte de la hinchada azulgrana debido a que los resultados no lo han acompañado en este arranque de la temporada, situación en la que la mala suerte también le jugó en contra, según dejó entrever.

“El equipo ha jugado bien hasta el 2-0. La gran diferencia es que ellos han marcado y nosotros no. Hemos tenido cuatro ocasiones claras para anotar”, manifestó el estratega en rueda de prensa luego de caer 3-0 en Lisboa ante el Benfica por el Grupo E del certamen.

El DT neerlandés volvió a excusarse en la diferencia que existe entre la plantilla actual y la de hace algunas temporadas para justificar el mal momento del club catalán. “No voy a discutir el nivel de este equipo. Todo el mundo sabe el problema del Barça hoy en día. No se puede opinar de un equipo que no es el de años pasados”, agregó.

A pesar de todo, Koeman prefiere ver con optimismo el futuro de su escuadra en el torneo continental. “Si ganamos los dos partidos ante el Dinamo de Kiev y el Bayern gana los dos contra el Benfica tenemos opciones, tampoco es tan complicado”, consideró.

Koeman “no sabe” si Barcelona lo respalda

Consciente de que su continuidad en el banquillo no es segura, el técnico de 58 años manifestó que percibe el apoyo del plantel, pero puso en duda el respaldo de la directiva. “Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo, me siento muy respaldado por los jugadores por la actitud que tienen. Por el club no sé”, sostuvo en diálogo con Movistar+.

El capitán Sergio Busquets, por su parte, evitó delegar toda la responsabilidad sobre su entrenador. “Al final es lo más fácil en el mundo del fútbol, pero todos tenemos responsabilidades y estamos en una situación crítica”, declaró.

