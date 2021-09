El camino de Andriy Shevchenko al estrellato: obstáculos, despedidas y un año brillante

Andriy Shevchenko cumple 45 años este 29 de septiembre. El destacado exdelantero fue una de las mayores figuras del fútbol mundial a fines de los años 90 y comienzos del nuevo milenio, y se hizo referente de equipos como el Dinamo de Kiev y el AC Milan. Pero no todo fue fácil en la vida del ucraniano, pues durante su infancia tuvo que atravesar una serie de momentos complicados por la coyuntura de su país.

El propio ‘Sheva’, ganador del Balón de Oro en 2004, contó al diario Corriere della Sera lo que le tocó vivir en 1986, cuando ocurrió el desastre de Chernobyl, cuya central nuclear se situaba a unos 200 kilómetros de Dvirkivshchyna, ciudad natal del futbolista. “Todo me parecía normal. Yo tenía diez años. Me llevaron a la academia del Dinamo de Kiev, sentí que estaba empezando a vivir un sueño. Luego explotó el reactor 4 y nos llevaron a todos”, relató.

Las escuelas tuvieron que ser cerradas y el joven Andriy fue llevado lejos de su hogar. “Llegaron autobuses de toda la URSS, cargaron a jóvenes de entre 6 y 15 años y se los llevaron. Me encontré solo en el mar de Azov, en el mar Negro, a 1.500 kilómetros de casa. Sin embargo, todavía hoy no siento angustia. Me sentí como en una película, viví esa experiencia como un viaje. Yo era un niño”, comentó.

Así luce hoy el lugar donde se encontraba el centro nuclear de Chernobyl. Foto UNOTV

Cuando los amigos se van

En aquel entonces, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, que se disolvió pocos años después de este primer incidente. “Todo fue igual para todos. Había mucha escuela y deporte por todas partes. Ni siquiera imaginabas que podía haber una vida diferente a esa”, recordó el crack, quien perdió a varios de sus amigos de la infancia de Kiev en medio del ambiente que siguió al derrumbe de aquel país.

“Están todos muertos. No por la radiación, sino por el alcohol, las drogas, las armas. Las grietas en el muro de la URSS eran cada vez más evidentes. Todo se derrumbaba, el mundo donde nacimos se derrumbaba. Mis amigos, como toda mi gente, dejaron de creer en nada y se perdieron”, manifestó, aunque recordó que la dedicación de sus padres y el amor por el fútbol lo salvaron de un destino similar.

Shevchenko explica que la caída de la Unión Soviética trajo cambios en su sociedad y sus amigos. Foto: AFP

PUEDES VER: Sergio Peña debutó en la Champions League vistiendo la camiseta de Malmö

El camino al estrellato

Shevchenko tuvo un destacado paso por el elenco sub-14 del Dinamo de Kiev y fue incluso líder goleador durante un campeonato juvenil disputado en Gales. Esto llevó a que fuese considerado para el equipo B del club. Durante la temporada 1993-1994, fue el máximo anotador de la escuadra con 12 tantos y apenas 17 años de edad.

Con estas sólidas actuaciones, ‘Sheva’ fue ascendido al equipo principal del club y, aunque en la primera temporada solo pudo anotar tres goles en 20 partidos, en la siguiente despuntó con 19 tantos en 38 encuentros. La tercera campaña (1996-1997) tuvo cifras más modestas (6 goles en 20 partidos) debido a lesiones.

Andriy Shevchenko se hizo un nombre con el Dinamo de Kiev en la segunda mitad de los años 90. Foto: UEFA

1998, un año fantástico

En la temporada 1997-1998, Andriy Shevchenko sacó a flote todo su talento: anotó 33 goles en 41 partidos y fue campeón del torneo ucraniano con Dinamo de Kiev, además del máximo goleador de la liga y de hacerle un hat trick al FC Barcelona en la Champions League de 1997-1998. Para la siguiente temporada (1998-1999), su nombre resonó con fuerza en toda Europa, pues no solo volvió a ser el líder de goleo en su campeonato local (19 tantos), sino que también fue clave para una actuación histórica de su club en la Liga de Campeones.