Porto vs. Liverpool EN VIVO: sigue la TRANSMISIÓN del duelo por la Champions League

Porto vs. Liverpool EN VIVO se enfrentan HOY, martes 28 de septiembre, por la segunda jornada del grupo B de la Champions League. El duelo se disputará en el Estadio do Dragao a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Star+ vía streaming.

En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles.

Porto vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Porto vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? HOY, martes 28 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio do Dragao ¿En qué canal? Star+

Porto vs. Liverpool: la previa

Viejos conocidos. Liverpool se medirá ante Porto en uno de los grupos más parejos de la Champions League. El conjunto azul y blanco espera neutralizar a los ingleses y derrotar a su verdugo de las últimas ediciones del torneo.

La escuadra portuguesa consiguió un importante empate 0-0 en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone y espera llevarse los tres puntos en el Estadio do Dragao. Los comandados por Sérgio Conceicao se ubican en la segunda casilla del torneo local, solo por detrás del Benfica.

Por su parte, los dirigidos por Jürgen Klopp buscarán reafirmar su gran inicio de temporada. Los reds marchan en la cima de la Premiere League y en su anterior presentación por la Liga de Campeones derrotaron por 3-2 al AC Milan de Zlatan Ibrahimović en Anfield.

Porto vs. Liverpool: tabla de posiciones grupo B

Porto vs. Liverpool: posibles alineaciones

Porto: D. Costa, Mbemba, Pepe, J. Corona, Z. Sanusi, Otavinho, Crujic, M. Uribe, L. Díaz, M. Taremi y Toni Martínez.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, J. Matip, J. Gómez, A. Robertson, J. Handerson, Fabinho, N. Keita, M. Salah, D. Origi y Diojo Jota.

¿A qué hora juegan Porto vs. Liverpool?

En territorio peruano, el duelo Porto vs. Liverpool se disputará a partir de las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para seguirlo desde el extranjero.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

¿En qué canal ver Porto vs. Liverpool?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Cómo ver Porto vs. Liverpool vía Star+?

Para acceder a Star Plus y ver el Porto vs. Liverpool debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver el partido Porto vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Porto vs. Liverpool EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen y todos los goles al finalizar el cotejo.

¿Dónde jugarán Porto vs. Liverpool?

El estadio que acogerá el enfrentamiento Porto vs. Liverpool por la fecha 2 del grupo B de la Champions League será el Estadio do Dragao.

Porto vs. Liverpool: últimos enfrentamientos