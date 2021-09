Star+ EN VIVO Real Madrid vs. Sheriff: a qué hora y dónde juegan por la Champions League

Real Madrid vs. Sheriff EN VIVO se enfrentan HOY, martes 28 de septiembre, por la segunda jornada del grupo B de la Champions League. El duelo se disputará en el Santiago Bernabéu a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y vía streaming por Star+.

En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles.

Real Madrid vs. Sheriff: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Sheriff ¿Cuándo juegan? Martes 28 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN 2, ESPN 3, Star+

Real Madrid vs. Sheriff: la previa

El Sheriff del peruano Gustavo Dulanto buscará seguir escribiendo sus primeros capítulos en la Champions League cuando enfrente al Real Madrid por la fase de grupos. El cuadro moldavo salió airoso en su debut y buscará un histórico resultado ante la Casa Blanca.

Los dirigidos por Yuriy Vernydub triunfaron por 2-1 en su primera presentación ante el Shakhtar Donetsk ucraniano y espera conseguir un buen resultado en su visita al Santiago Bernabéu. El exdefensor de Universitario se ha consolidado como titular en el cuadro europeo y es muy probable que arranque.

Por otra parte, Real Madrid consiguió un agónico triunfo en Italia ante el Inter de Milán y parte como amplio favorito ante los visitantes. El equipo de Carlo Ancelotti se mantiene como único líder del LaLiga Santander y su figura Karim Benzema se sitúa como goleador del torneo español con ocho anotaciones.

Real Madrid vs. Sheriff: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Alaba, Nacho, Carvajal, Militao; Casemiro, Vázquez, Valverde, Modric; Vinicius, Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

Sheriff: Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Kolovos, Thill, Castañeda; Yaxshiboyev, Traoré. DT: Yuriy Vernydub.

Real Madrid vs. Sheriff: tabla de posiciones grupo D

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Sheriff?

En territorio peruano, el duelo Real Madrid vs. Sheriff se disputará a partir de las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para seguirlo desde el extranjero.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Sheriff?

En Sudamérica, la transmisión del Real Madrid vs. Sheriff irá por la señal de ESPN 3 en Argentina, Paraguay y Uruguay mientras que en el resto de países hispanohablantes estará a cargo de ESPN 2.

Argentina: ESPN 3, Star+

Bolivia: ESPN 2, Star+

Brasil: HBO Max

Chile: ESPN 2, Star+

Colombia: ESPN 2, Star+

Costa Rica: Star+

Ecuador: ESPN 2, Star+

México: HBO Max, Star+

Paraguay: ESPN 3, Star+

Perú: ESPN 2, Star+

Uruguay: ESPN 3, Star+

Venezuela: ESPN 2, Star+

Estados Unidos: PrendeTV, Paramount+

Canadá: DAZN

España: M. Liga de Campeones 1, M. Liga de Campeones 2, LaLiga TV Bar, Movistar+

¿Cómo ver Real Madrid vs. Sheriff vía Star+?

Para acceder a Star Plus y ver el Real Madrid vs. Sheriff, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver el partido Real Madrid vs. Sheriff ONLINE GRATIS?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Real Madrid vs. Sheriff EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen y todos los goles al finalizar el cotejo.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs. Sheriff?

El estadio que acogerá el enfrentamiento Real Madrid vs. Sheriff por la fecha 2 del grupo D de la Champions League será el Santiago Bernabéu.