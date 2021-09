EN VIVO PSG vs. Manchester City: ¿cuándo, dónde y cómo ver por Star Plus el duelo por Champions?

PSG vs. Manchester City EN VIVO se miden este martes 28 de septiembre en el Parque de los Príncipes por la segunda fecha del Grupo A en la Champions League 2021-2022. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN 2 y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star Plus desde las 2.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del compromiso con todas sus incidencias en La República Deportes.

PSG vs. Manchester City EN VIVO: ficha del partido

PSG vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Hoy, martes, 28 de setiembre ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Parque de los Príncipes, París, Francia ¿Por dónde ver? Star Plus

PSG: así llega al partido por Champions League

El cuadro francés llega al duelo ante el campeón inglés habiendo ganado todos sus encuentros a nivel local y siendo puntero con 24 puntos. Sin embargo, las dudas se tejen alrededor del elenco parisino por lo mostrado en su debut en Champions League ante Brujas en Bélgica. De dicha visita, solo pudo sacar un punto pese al amplio favoritismo que caía sobre el equipo de Mauricio Pochettino.

Además, se medirán ante un rival que los derrotó a domicilio por última vez en Champions League. Si bien contarán con Neymar y Kylian Mbappé, no está asegurada la presencia de Lionel Messi. El argentino podría sumarse a las bajas de Sergio Ramos, Layvin Kurzawa y Juan Bernat.

Manchester City: así llega al cotejo de Champions League

El cuadro ciudadano dirigido por Pep Guardiola llega con la moral al tope tras su último triunfo ante Chelsea por la Premier League. Con esa victoria, el técnico español se volvió el entrenador con más partidos ganados en el cuadro citizen. En Champions, el cuadro celeste debutó con un contundente 6-3 ante Red Bull Leipzig.

El elenco inglés, que no cae en calidad de visitante desde diciembre de 2017, mantiene una clara supremacía sobre equipos franceses en Champions League. Ganó los cuatro últimos duelos ante rivales de ese país, anotó diez tantos y solo encajó uno.

¿A qué hora juegan PSG vs. Manchester City Boys EN VIVO?

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs. Manchester City EN VIVO ONLINEA vía streaming?

La transmisión online vía streaming del PSG vs. Manchester City estará a cargo de Star Plus, el servicio por suscripción dueño de los derechos televisivos de la Champions League.

¿Cómo ver PSG vs. Manchester City EN VIVO vía streaming?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Manchester City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan PSG vs. Manchester City por Champions League?

El PSG vs. Manchester City se disputará en el campo del estadio Parque de los Príncipes de París, Francia. Dicho coloso deportivo tiene capacidad para 48.000 espectadores y fue construido en 1972.