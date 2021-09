Pirlo TV: ver el partido de AC Milan vs. Atlético Madrid EN VIVO por Champions League

AC Milan vs. Atlético Madrid disputan la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League este martes 28 de septiembre. A partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), el Estadio San Siro albergará el juego, que se podrá ver por ESPN 2 y Star+. Un choque de gigantes en el que ambos necesitan ganar. Los italianos cayeron en Anfield por 3-2 frente al Liverpool en su primer cotejo en este torneo, mientras que los españoles igualaron sin goles en el Wanda Metropolitano contra el Porto.

Si bien el equipo de Stefano Piolo juega en casa, no podrá contar con su figura: Zlatan Ibrahimovic . El sueco solo ha disputado 30 minutos en esta temporada con los rossoneros y ahora se perderá el enfrentamiento por una lesión en la rodilla y unas molestias en el tendón de Aquiles. Sin embargo, el DT italiano sí podrá contar en su plantilla con los defensores Simon Kjaer y Alessandro Florenzi, quienes ya se recuperaron de sus respectivas lesiones.

También ingresará al terreno de juego el francés Olivier Giroud, quien ya volvió a los entrenamientos luego de una cuarentena por coronavirus y unos dolores en la espalda. Sobre ello, Pioli ha dicho: “Perder dos semanas de entrenamiento tiene su peso. Los 45 minutos contra el Spezia en el juego de la Serie A fueron útiles, su condición mejorará con los próximos encuentros”.

¿A qué hora juegan AC Milan vs. Atlético Madrid?

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido AC Milan vs. Atlético Madrid?

AC Milan vs. Atlético Madrid en Perú: Star+, ESPN2 Sur

AC Milan vs. Atlético Madrid en Argentina: ESPN2 Sur, Star+

AC Milan vs. Atlético Madrid en Bolivia: ESPN2 Sur, Star+

AC Milan vs. Atlético Madrid en Brasil: HBO Max, Space Brazil

AC Milan vs. Atlético Madrid en Chile: Star+, ESPN2 Sur

AC Milan vs. Atlético Madrid en Colombia: Star+

AC Milan vs. Atlético Madrid en Costa Rica: Star+

AC Milan vs. Atlético Madrid en Ecuador: Star+

AC Milan vs. Atlético Madrid en Francia: beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT

AC Milan vs. Atlético Madrid en Alemania: DAZN, DAZN2

AC Milan vs. Atlético Madrid en Italia: Sky Sport 252, Sky Sport Uno, Mediaset Infinity, SKY Go Italia, Canale 5, NOW TV

AC Milan vs. Atlético Madrid en México: HBO Max

AC Milan vs. Atlético Madrid en Paraguay: Star+, ESPN2 Sur

AC Milan vs. Atlético Madrid en España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

AC Milan vs. Atlético Madrid en Reino Unido: BT Sport ESPN, BT Sport App, BTSport.com

AC Milan vs. Atlético Madrid en Estados Unidos: TUDNxtra, TUDN.com, TUDN App, Paramount+

AC Milan vs. Atlético Madrid en Uruguay: Star+, ESPN2 Sur

AC Milan vs. Atlético Madrid en Venezuela: Star+.

¿Dónde ver AC Milan vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del AC Milan vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver AC Milan vs. Atlético Madrid en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el AC Milan vs. Atlético Madrid en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Alineación posible de AC Milan vs. Atlético Madrid

AC Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Kessie, Saelemaekers, Brahim, Leao; y Rebic. Entrenador: Stefano Pioli

Atletíco Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Hermoso, Lodi; Llorente, Kondogbia, Koke, Carrasco; Correa y Luis Suárez. Entrenador: Diego Simeone