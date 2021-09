ESPN EN VIVO Juventus vs. Chelsea: sigue la TRANSMISIÓN del duelo por la Champions

Juventus vs. Chelsea EN VIVO se medirán este miércoles 29 de septiembre por la segunda jornada del grupo H de la Champions League. El compromiso se disputará en el Juventus Stadium a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y vía streaming por Star+.

Si no quieres perderte ningún detalle del cotejo, puede seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las incidencias del juego y todos los videos de los goles.

Juventus vs. Chelsea: ficha del partido

Partido Juventus vs. Chelsea ¿Cuándo juegan? Miércoles 29 de septiembre ¿Dónde? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿A qué hora? Juventus Stadium ¿En qué canal? ESPN, Star+

Juventus vs. Chelsea: la previa

De poder a poder. El vigente campeón de la Champions League tendrá un duro desafío cuando visite a la Juventus por la segunda jornada del grupo H. Amabas escuadras llegan como favoritas para clasificar y los de Turín buscarán aprovechar la localía.

Los comandados por Massimiliano Allegri no atraviesan un buen momento en la Serie A, se ubican en la décima posición con ocho unidades y muy lejos del líder Napoli. Sin embargo, a nivel continental el panorama es diferente: golearon en su primera presentación por 3-0 al Mälmo FF del peruano Sergio Peña.

Por su parte, Chelsea pelea palmo a palmo la cima de la Premier League ante el Liverpool, el Manchester United y el Manchester City. Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel consiguieron una ajustada victoria por 1-0, con tanto del belga Romelu Lukaku, en la primera fecha de la Liga de Campeones ante el Zenit de Rusia.

Pese a ser dos de los clubes más importantes del certamen, esta será la quinta vez que se enfrenten. El registro nos muestra un triunfo por lado y dos empates.

Juventus vs. Chelsea: tabla de posiciones grupo H

¿A qué hora juegan Juventus vs. Chelsea?

El duelo entre Juventus vs. Chelsea, por la segunda jornada del grupo H de Champions League, se jugará a partir de las 2.00 p. m. en el territorio peruano. A continuación, revisa el horario de este cotejo según tu ubicación geográfica:

Costa Rica: 1.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde VER EN VIVO Juventus vs. Chelsea vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver el Juventus vs. Chelsea EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Juventus vs. Chelsea por internet, puedes sintonizar la señal de Star+, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Juventus vs. Chelsea: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci, Sandro; Bentancur, Locatelli, Ramsey; Chiesa, Kean, Kulusevski. DT: Massimiliano Allegri.

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Lukaku, Werner. DT: Thomas Tuchel

¿Dónde juegan Juventus vs. Chelsea?

Este duelo entre Juventus vs. Chelsea se disputará en el Juventus Stadium, ubicado en la ciudad de Turín.