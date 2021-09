Barcelona SC vs. Flamengo vía ESPN EN VIVO: Sigue la TRANSMISIÓN del duelo por la Libertadores

Barcelona SC vs. Flamengo EN VIVO se enfrentarán este miércoles 29 de septiembre por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. El compromiso que definirá al segundo finalista se disputará en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y la cobertura estará a cargo de la señal de ESPN y vía streaming por Star+.

Si no quieres perderte ningún detalle del cotejo, puede seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las incidencias del juego y todos los videos de los goles.

Barcelona SC vs. Flamengo: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Flamengo ¿Cuándo juegan? Miércoles 29 de septiembre ¿Dónde? Estadio Monumental Isidro Romero Carbo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, Star+

Barcelona SC vs. Flamengo: la previa

Obligado a ganar. Barcelona SC de Ecuador afrontará un difícil cotejo ante el Flamengo por el pase a la final de la Copa Libertadores. Luego de un intenso duelo en tierras cariocas, el Mengao intentará sentenciar la llave en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo.

El Ídolo cayó en Brasil por 2-0, pese a realizar un buen juego, y tendrá que buscar un resultado similar para asegurar los penales o vencer por una diferencia mayor para conseguir el pasaje directo a Montevideo. A su vez, tras la expulsión del mediocampista Nixon Molina, el estratega Fabián Bustos tendrá que encontrar un reemplazante en la zona medular.

Por su parte, los dirigidos por Renato Gaúcho contarán con sus principales artilleros para el decisivo choque: Bruno Henrique y Gabriel Barbosa. Si bien parten con una ventaja, deben tomar en cuenta la altura presente en Guayaquil. El cuadro carioca no podrá contar con Leo Pereira, quien fue expulsado al final del primer duelo.

El ganador de esta serie se medirá con Palmeiras. El Verdao viene de eliminar al Atlético Mineiro y buscará revalidar el título que consiguió el año pasado.

¿A qué hora se juega Barcelona SC vs. Flamengo?

El encuentro Barcelona SC vs. Flamengo por las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores se jugará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona SC vs. Flamengo?

El canal que transmitirá en vivo el Barcelona SC vs. Flamengo será ESPN para toda la región de Sudamérica y Star+ vía online.

Perú: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Argentina: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Brasil: SBT

México: Claro Sports

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Flamengo?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo acceder a Star+ para ver Barcelona SC vs. Flamengo?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Flamengo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Flamengo online?

Este partido Barcelona SC vs. Flamengo también podrás seguirlo por la web de La República Deportes. Encontrarás todas las incidencias de este encuentro, como goles y mejores jugadas.

Barcelona SC vs. Flamengo: posibles alineaciones

Barcelona SC: Javier Burrai, Byron Castillo, Luis León, Williams Riveros, Mario Pineida, Leandro Martínez, Bruno Piñatares, Damián Díaz, Michael Carcelén, Adonis Preciado y Gonzalo Mastriani. DT: Fabián Bustos.

Flamengo: Diego Alves, Mauricio Isla, Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luis, Everton Ribeiro, Willian Arão, Vitinho, Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa. DT: Renato Gaúcho.

¿Dónde se jugará el partido Barcelona SC vs. Flamengo?

Este duelo se disputará en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, ubicado en la ciudad de Guayaquil, y definirá al segundo clasificado para la final de la Copa Libertadores 2021.