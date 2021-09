El Sheriff que se vistió de ‘Cenicienta’: venció al Real Madrid con 31 disparos en contra

En el fútbol puede pasar de todo, absolutamente de todo. Desde increíbles hazañas en los minutos finales hasta épicas victorias que quedarán en la historia del deporte rey. Esto último sucedió hoy martes 28 de setiembre. ¿El lugar? Santiago Bernabéu. ¿La competencia? Champions League. ¿El derrotado? Real Madrid. ¿El verdugo? El humilde FC Sheriff Tiraspol de Moldavia. Victoria que no pasó desapercibida para el planeta entero, mucho menos en nuestro país, pues en dicho equipo milita uno de nuestros compatriotas, Gustavo Dulanto.

Pero, ¿a qué me refiero con que en el fútbol puede pasar de todo? Que este triunfo es el fiel reflejo de la victoria de David sobre Goliat. El que tiene menos contra el millonario. El débil ante el más fuerte. La ‘cenicienta’ ante el todopoderoso amo de Europa y ganador de 13 Champions League . Sí, con todos esos galardones encima, el Real Madrid no pudo ante el FC Sheriff y no es que no haya tenido opciones, por el contrario, tuvieron incontables situaciones para anotar, sino que no pudieron ante la férrea dupla defensiva de Danilo Arboleda y Gustavo Dulanto.

Durante los 90 minutos, los de blanco no solo se adueñaron del balón (76% de posesión) sino que tuvieron hasta ¡31 disparos al arco! Una marca impresionante para un equipo de fútbol que buscaba la victoria a como de lugar. Eden Hazard volvió a ser el futbolista desequilibrante del Chelsea, Karim Benzema marcaba diagonales, Vinicius Junior intentaba meterse en el área, Camavinga controlaba el mediocampo y así sucesivamente.

Revive el gol de Sebastien Thill

Y es que con tan solo cuatro disparos en todo el encuentro, el humilde FC Sheriff consiguió anotar dos goles —con un tanto anulado— de manera espectacular. El primero fue de Jasurbek Yakhshiboev a los 25 minutos, mientras que Sebastien Thill anotaría el gol de la victoria sobre el suspiro del partido. Al equipo de Gustavo Dulanto no le incomodó no tener la pelota, sino resguardarse bien en su zona y salir de contraataque cada que pudiesen.

No tuvieron ningún córner a favor —los de blanco realizaron 13—, cometieron 12 faltas y recibieron cuatro tarjetas amarillas (una de ellas a Gustavo Dulanto) y el portero Giorgos Athanaisiadis realizó diez fenomenales atajadas. ¿Cuántas tuvo Courtois? Solo una. Al final, todos recordarán la victoria mas no las estadísticas del encuentro, pues uno siempre pregunta cómo salió uno en un examen, no como fue el procedimiento.

Triunfo que recordará el planeta fútbol y por supuesto, nosotros los peruanos, pues no todos los días se ve a un compatriota salir ganador del mismísimo Santiago Bernabéu en la Champions League.

Estadísticas del triunfo del Sheriff