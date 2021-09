El reemplazo de Messi, Ansu Fati, se podría ir del FC Barcelona debido a su actual salario

El futbolista bisauguineano nacionalizado español, Ansu Fati, por estos días está en boca de todos y no solo por vestir la camiseta con el número 10 que representaba a Lionel Messi, sino por el gol que marcó en el triunfo del Barcelona sobre Levante (3-0) en su vuelta a las canchas luego de casi un año lesionado de la rodilla, pero sobre todo por su situación contractual con el cuadro azulgrana.

En búsqueda de ofertas

Los dirigentes y sobre todo los hinchas del club catalán esperan ver a Ansu Fati firmar la renovación de su contrato. Pero su representante, el portugués Jorge Mendes (el mismo que maneja la carrera de Cristiano Ronaldo) quiere llevarlo a la Premier League utilizando el dinero como recurso, donde le ofrecen cinco veces más dinero de lo que el jugador gana actualmente.

Según la prensa española, Mendes está buscando la forma de romper la cláusula que estipula que el Barcelona puede renovar unilateralmente el contrato de Ansu hasta mediados de 2024. La última renovación que firmó Fati fue en el 2019, pero la realidad es que su salario actual está muy por debajo de varios jugadores del Barcelona.

Sumas y restas

Fati gana 400.000 euros al año, siendo uno de los peores pagados del equipo. En un informe del medio Sport de Barcelona se reveló que el jugador recibe 943.000 euros por año, aunque solo le queda 471.000 netos.

Lo cierto es que Jorge Mendes tiene ofertas del Chelsea y del Manchester United en caso de que el FC Barcelona no le dé el salario que merece como reemplazante de Lionel Messi. La próxima temporada cobraría 2 775 000 euros, mientras que la siguiente, la última que prevé el texto legal, alcanzaría los 3 330 000 euros aunque siempre hablando en bruto.

Corazón de 10

Luego de volver a jugar, estrenar la 10 de Messi y marcar un gol, Ansu Fati manifestó a la prensa: “Yo soy uno más, intentaré sumar en lo que pueda y cuando el míster me dé oportunidad de jugar estaré disponible para poder ayudar. Depende de cómo me vaya encontrando y los minutos que tenga que tendré que ganármelos. A seguir trabajando, somos el Barça, tenemos que pelear. Para mí no es presión, es un orgullo poder llevar el ‘10′ después de Leo, agradecer al club y los capitanes por darme la oportunidad, no es una presión, estoy agradecido. Somos el Barça, vamos a pelear por la Liga, la Champions y todas las competiciones”.