Atlético Mineiro vs. Palmeiras EN VIVO: HOY se enfrentan por la Copa Libertadores 2021

Atlético Mineiro vs. Palmeiras EN VIVO ONLINE chocan HOY martes 28 de setiembre por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2021. El duelo entre el Gallo y el Verdao está pactado para que se lleve a cabo en el Estadio Mineirao a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN VIVO EN DIRECTO de ESPN para toda Sudamérica, Star+ y ESPN Play vía STREAMING ONLINE.

También podrás seguir el encuentro en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás el minuto a minuto de Atlético Mineiro vs. Palmeiras ONLINE GRATIS, así como las alineaciones confirmadas, mejores jugadas, goles y más.

Atlético Mineiro vs. Palmeiras: ficha del partido

Partido Atlético Mineiro vs. Palmeiras ¿Cuándo juegan? Martes 28 de setiembre ¿Dónde? Estadio Mineirao ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿En qué canal? ESPN, ESPN Play, Star+

A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. Palmeiras

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Atlético Mineiro vs. Palmeiras: previa del partido

Los brasileños Atlético Mineiro y Palmeiras dirimirán este martes el primer finalista de la Copa Libertadores, en un duelo de vuelta, en el campo del Galo, que parte con el empate sin goles de la ida y, con ello, con toda la emoción por lo alto, sin favorito fijo, y sabiendo que el ganador estará en la finalísma.

Un empate con goles daría ventaja al club paulista como visitante y llevaría a los dirigidos por el portugués Abel Ferreira a la final por segundo año consecutivo. Si el resultado es igual al partido de ida (0-0), disputado en Sao Paulo la semana pasada, la decisión quedará en los penaltis.

El vencedor disputará la Copa Libertadores con el club que resulte ganador de la semifinal entre el Flamengo brasileño y el Barcelona ecuatoriano, que se medirán en enfrentamiento de vuelta en Guayaquil tras el triunfo del club carioca, por 2-0, en el cotejo de ida la semana pasada.

El encuentro entre el Galo y el Verdao promete ser reñido. El Mineiro quiere conquistar la triple corona (la Libertadores, el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil, de la que también es semifinalista) y la estrategia del entrenador Alexi Stival ‘Cuca’ está enfocada en vencer.

Sería, además, un sueño hecho realidad para el Galo tras 50 años de aspirar al título que no ha logrado conseguir desde 1971.

Por su parte, el Palmeiras, vigente campeón, quiere mantenerse en el trono obtenido en 2020 tras vencer por 1-0 al Santos, el segundo título del club paulista, que obtuvo el primero al derrotar al Deportivo Cali en 1999.

El Mineiro, además de la ventaja de jugar en casa, ha tenido un mejor desempeño este año en la Libertadores. En once compromisos jugados, obtuvo siete victorias y cuatro empates. La ventaja también la lleva en la liga brasileña, en la que el Galo lidera con 46 puntos, a ocho del Palmeiras, que le sigue en la segunda plaza, con 38 enteros.

Pese a que lideran en la tabla de clasificación, a ambos les faltó fuerza en los choques que se jugaron en la jornada del fin de semana por la liga. El club de Belo Horizonte cedió un empate sin goles en su visita al Sao Paulo, mientras el Palmeiras fue derrotado 2-1 en el derbi con el Corinthians.

El técnico del Galo mandó a descansar a los jugadores el domingo y este lunes retomará el entrenamiento en la tarde. La expectativa es que el Cuca repita la formación que jugó en el partido de ida contra el Palmeiras, reforzando la defensa y fortaleciendo el ataque con Hulk, el hispano-brasileño Diego Costa y el chileno Eduardo Vargas.

Abel Ferreira, en cambio, puso al equipo a entrenar el domingo, con una práctica más relajada para quienes jugaron el sábado contra el Corinthias y reforzada para los que fueron reservados para el martes. Entre los confirmados para el martes están el uruguayo Joaquín Piquerez y el centrocampista Raphael Veiga, que no jugaron el derbi el sábado.

Con información de EFE.

Atlético Mineiro vs. Palmeiras: alineaciones confirmadas

Atlético Mineiro: Everson, Mariano, Junior Alonso, Nathan, Guilherme Arana, Allan, Jair, Matías Zaracho, Ignacio Fernández, Hulk, Eduardo Vargas. DT: Cuca.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Joaquín Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Wesley, Raphael Veiga, Dudu, Rony. DT: Abel Ferreira.

En qué canal ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras

Perú: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Argentina: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Brasil: SBT

México: Claro Sports.

¿Cómo ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite). Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras vía Star+?

