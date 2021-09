Samir Nasri anunció su retiro: la curiosa anécdota del francés con Jorge Sampaoli

Samir Nasri colgó los chimpunes. Así lo ha confirmado el propio francés en una entrevista al medio Le Journal du Dimanche. El exmediocampista que brilló en Arsenal, Manchester City y Sevilla confesó que perdió el interés en el fútbol tras una sanción por dopaje que lo alejó de los campos de juego durante año y medio.

“Un episodio que me hizo mucho mal y que cambió mi relación con el fútbol fue mi suspensión. Me pareció muy injusto, no había tomado ninguna sustancia dopante ”, expresó el ex ‘10′ del Manchester City. La sanción a Nasri fue por someterse a un tratamiento vitamínico intravenoso en Los Ángeles, en la que se le administró una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje.

En la mencionada entrevista, el exfutbolista también habló sobre la estrecha relación que tuvo con algunos técnicos por los que fue dirigido. Uno con el que comparte una peculiar anécdota es Jorge Sampaoli, quien lo dirigió en su estadía en Sevilla. El francés contó que más que un entrenador, el DT argentino fue su amigo.