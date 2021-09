Champions League EN VIVO: programación y fixture de la fecha 2 del torneo

La segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League se llevará a cabo estos martes 28 y miércoles 29 de septiembre con una serie de emocionantes partidos. El duelo de la fecha será el que protagonicen PSG y Manchester City en el Parque de los Príncipes con un Lionel Messi, que aún no está confirmado. Entérate aquí del fixture, horarios y canales.

Lionel Messi se perdió los dos últimos partidos del cuadro francés en la Ligue 1. Foto: PSG

Otro encuentro no apto para cardiacos se jugará en Turín, Italia: Juventus recibirá en su casa al Chelsea, el vigente campeón de Europa. Ambos clubes ganaron sus respectivos cotejos en el inicio del torneo y entre estos dos saldrá el líder del grupo, por lo que ganar es fundamental para apoderarse de la punta.

Cristiano Ronaldo tuvo un comienzo maravilloso en su regreso a Manchester United, pero no pudo evitar la derrota del club por 2-1 contra Young Boys en Suiza. Por dicha razón, los Diablos Rojos necesitan sumar tres puntos frente a Villarreal para no complicarse en el Grupo H, sobre todo si van a jugar en el Old Trafford.

Cristiano Ronaldo jugó en la derrota del Manchester United ante Aston Villa. Foto: EFE

Real Madrid enfrentará el martes al humilde Sheriff Tiraspol en el renovado Santiago Bernabéu, el cual debuta en la Liga de Campeones tras meses de remodelación. El peruano Gustavo Dulanto estará presente en el campo desde el arranque y espera dar el golpe en territorio español debido a que ya lo hizo en su estreno contra el Shakhtar.

Por su parte, Barcelona intentará lavarse la cara luego de su pésimo inicio ante Bayern Munich. Los blaugranas se medirán con Benfica en Portugal y llega con varias bajas: Agüero, Dembélé, Pedri, Alba y Braithwaite son algunos de los jugadores lesionados, quienes no podrán estar en la cancha.

Memphis Depay y Karim Benzema son los goleadores de sus equipos. Foto: composición/ Barcelona/ Real Madrid

AC Milan y Atlético Madrid disputarán un vibrante partido en el San Siro y nuevamente Zlatan Ibrahimovic estará ausente. Liverpool, que venció a los rossoneri en la primera fecha le tocará visirar al Porto, que igualó sin goles con el cuadro de Diego Simeone.

Champions League EN VIVO: programación de la fecha 2