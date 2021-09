Piero Quispe: “Novick siempre me dice que cuando me ve jugar le hago acordar a él”

Universitario de Deportes derrotó 3-1 a Sport Huancayo y logró su tercer triunfo en cuatro encuentros desde que Gregorio Pérez regresó al banquillo merengue. La victoria ante el ‘Rojo Matador’ es la segunda al hilo de los estudiantiles y en esas dos hubo un jugador que sorprendió y destacó: Piero Quispe.

El volante de 20 años anotó el primer gol crema ante Sport Huancayo, y en las últimas dos fechas en las que fue titular, no defraudó a la hora de suplir al lesionado Hernán Novick. En una entrevista a RPP, el joven volante contó detalles del tipo de relación que tiene con el futbolista uruguayo.

“Tomo con mucha responsabilidad el reemplazar a Hernán (Novick), él también me habla. Creo que habría posibilidad de jugar juntos, lo hemos hecho en partidos de prácticas y nos entendemos”, indicó. Quispe también reveló que conversa mucho con el ‘10′ uruguayo en las sesiones de entrenamiento.

“Hernán Novick siempre me dice que cuando me ve jugar le hago acordar a él en sus inicios. Lo admiro como persona y como jugador”, manifestó. El futbolista de 20 años también contó a qué jugador admira. “ Cuando era chico admiraba mucho a Edison Flores . No he hablado con él todavía, lo he visto de lejos”, manifestó.

Flores, al igual que Quispe, inició su carrera futbolística en la Academia Héctor Chumpitaz. El volante de Universitario reveló que mantienen el contacto con el ilustre ‘Capitán de América’. “Todavía sigo en comunicación con él, va casi todos los días a nuestros entrenamientos”, apuntó.