Champions League vía Star+: qué partidos de la Liga de Campeones transmite la plataforma

Star Plus, la nueva plataforma streaming para disfrutar de producciones no apropiadas para Disney Plus llegó, finalmente, a Latinoamérica: gran parte de su contenido corresponde a los espectáculos deportivos. Por ello, la plataforma está logrando que los usuarios que gustan del deporte rey se suscriban para no perderse los encuentros de las ligas más competitivas del mundo, especialmente para disfrutar la Champions League y Copa Libertadores.

En la presente nota, conoce todos los detalles de la nueva plataforma: cómo funciona, programación, contenido por país, dispositivos compatibles desde donde puedas usar la aplicación, entre otros.

¿Qué es Star+?

Star plus es una plataforma dirigida a un público adulto y que reúne todo el contenido de la Walt Disney Company que no era apropiado para Disney+. Es importante recordar que para aquellos que ya adquirieron el plan anual de Disney+ y piensan también subscribirse a Star+, se ha habilitado la oferta Combo+ (incluye ambos servicios), a la cual puedes acceder a través del sitio web starplus.com y no a través del app, ya que el primero te da la opción de solo pagar la diferencia entre ambos servicios.

¿Cómo ver la Champions League por Star+?

Primero deberás suscribirte en la página oficial de Star+, y una vez ingresado al portal, podrás encontrar los partidos en vivo y las repeticiones más llamativas de la semana.

La Champions League es sin duda alguna una de las competiciones más vistas por la afición futbolera. Asimismo con el paso de los años este evento ha ido evolucionando a tal punto que, con la llegada de la plataforma de streaming, se optó por comprar los derechos de este y otras ligas importantes, por lo que podrás disfrutarla a través de este servicio.

¿Qué dispositivos son compatibles con Star+?

Conoce aquí qué dispositivos son compatibles con Star Plus, plataforma de streaming que expone series, documentales y deportes a nivel mundial.

TV

Amazon Fire TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

LG

Samsung

Computadoras

Chrome OS

MacOS

Windows PC

Celulares y tabletas

Tabletas Amazon Fire

Celulares y tabletas Android

iPhone y iPad

Consolas

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X

Xbox Series S

¿Cómo generar mi código Begin para Star+?

Primero deberás descargar la aplicación de Star Plus para poder vincular tu Smart TV a la plataforma de streaming. Sigue los sencillos pasos especificados a continuación.

El código tiene que ser ingresado dentro de la página Star Plus Begin , ya sea en la PC o en un celular.

De ser el código correcto, la sesión automáticamente te abrirá en tu pantalla, de lo contrario, te pedirá ingreses tu correo y contraseña, siendo este el último paso a seguir.

Una vez que hayas ingresado correctamente en tu Smart Tv, Smart Stick o consola de videojuegos, ya no tendrás que volver a seguir estos pasos y únicamente bastará con abrir la aplicación

El nuevo servicio de streaming cuenta con dos planes: mensual y anual, y un plan duo si lo contratas junto a Disney Plus. Foto: captura Star Plus

¿Cuánto cuesta Star+ en Perú?

En Perú, el nuevo servicio de streaming para ver películas, series y todo tipo de contenidos costará 37,9 soles mensuales y 379,90 la suscripción de un año.

Precio de Star+ en otros países

En México, el costo asciende a 199 pesos al mes y 1.999 el plan anual. Si te encuentras encuentras en Colombia, Star Plus propone un precio de 31.900 peses colombianos o 319.900 al año. En el caso de Chile, el precio es de 8.500 pesos mensuales y 84.900 anuales. Por último, para acceder a este nuevo streaming en Argentina deberás pagar 880 pesos al mes y 8.800 al año.

¿Qué contenido deportivo puedo ver en Star+ según mi país?

Argentina

Brasil

Copa Libertadores

LaLiga de España

Premier League de Inglaterra

Ligue 1 de Francia

Serie A de Italia

NBA

NFL

ATP Tour

Bellator MMA

Moto GP

UEFA Europa League

Ligue 1 de Francia

Serie A de Italia

MLS de Estados Unidos

Major League Baseball

NBA

ATP Tour

Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela: