Sporting Cristal vs. Alianza Universidad EN VIVO: hora y canal para ver partido por Liga 1 Betsson

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad EN VIVO se juega HOY, domingo 26 de septiembre, por la fecha 13 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson a partir de las 6.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva. El duelo entre los celestes y los huanuqueños será televisado EN DIRECTO por la señal de Gol Perú a nivel nacional. La cobertura del partido podrás seguirlo ONLINE GRATIS en La República Deportes. En esta nota encontrarás todos los detalles con la TRANSMISIÓN LIVE STREAMING, alineaciones confirmadas, horarios, canales de TV, goles y las incidencias.

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Alianza Universidad ¿Cuándo juegan? HOY domingo 26 de septiembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Alejandro Villanueva ¿En qué canal? Gol Perú.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Universidad?

El encuentro Sporting Cristal vs. Alianza Universidad se jugará en Perú a partir de las 6.00 p. m. . A continuación, te dejamos los horarios de transmisión de acuerdo a tu localización geográfica:

Perú: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (Lunes 27).

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Alianza Universidad?

La transmisión del partido Sporting Cristal vs. Alianza Universidad por televisión estará a cargo de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Universidad vía Gol Perú?

Puedes ver el partido Sporting Cristal vs. Alianza Universidad por la señal de Gol Perú en los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE GRATIS el Sporting Cristal vs. Alianza Universidad?