Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO: ver HOY partido GRATIS por la Liga 1 Betsson

Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO se miden EN DIRECTO vía Gol Perú, desde el Estadio Miguel Grau del Callao, a la 3.30 p. m. en el horario peruano. El partido corresponde a la jornada 13 de la Fase 2, Liga 1 Betsson y podrás seguir su TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Luego de la goleada que Universitario le propinó a Alianza Universidad, el equipo de Gregorio Pérez buscará mantener esa senda ganadora para alcanzar un buen puntaje y asegurar su clasificación a una próxima copa internacional.

Sin embargo, no será una tarea sencilla, ya que Sport Huancayo no quiere romper esa seguidilla de siete enfrentamientos invictos; además, llega al compromiso con varios pendientes, debido a que solo ha podido sumar de a tres en una ocasión.

Universitario vs. Sport Huancayo: ficha del partido

Partido Universitario vs. Sport Huancayo ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 26 de septiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. en Perú ¿Dónde? Estadio Miguel Grau del Callao ¿En qué canal? Gol Perú

Universitario vs. Sport Huancayo: posibles alineaciones

Universitario: José Carvallo, José Zevallos, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas, Gerson Barreto, Piero Quispe, Jorge Murrugarra, Alberto Quintero, Alex Valera y Luis Urruti.

DT: Gregorio Pérez

Sport Huancayo: Ángel Zamudio, Giancarlo Carmona, Víctor Balta, Jimmy Valoyes, Jeickson Reyes, Ricardo Salcedo, Alfredo Rojas, Óscar Barreto, Ronal Huacca, Liliu y Joa Arroé

DT: Javier Arce

Hora del Universitario vs. Sport Huancayo:

En Perú, el choque Universitario vs. Sport Huancayo se disputará a partir de la 3.30 p. m. Consulta la guía de horarios para saber desde qué hora verlo en el extranjero.

País Hora Perú: 3.30 p. m. Colombia: 3.30 p. m. Ecuador: 3.30 p. m. México: 3.30 p. m. Bolivia: 4.30 p. m. Paraguay: 4.30 p. m. Venezuela: 4.30 p. m. Argentina: 5.30 p. m. Brasil: 5.30 p. m. Chile: 5.30 p. m. Uruguay: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Sport Huancayo?

La transmisión del encuentro Universitario vs. Sport Huancayo por televisión estará a cargo de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE GRATIS el Universitario vs. Sport Huancayo?

Si no quieres perderte la transmisión de este cotejo Universitario vs. Sport Huancayo por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Universitario vs. Sport Huancayo: últimas noticias