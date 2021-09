U. de Chile vs. Colo Colo EN VIVO: horarios y canales para ver el clásico chileno

U. de Chile vs. Colo Colo EN VIVO se enfrentan este domingo 26 de septiembre por la jornada 22 del Campeonato AFP PlanVital 2021. El escenario para esta nueva edición del superclásico chileno será el Estadio El Teniente (Rancagua) a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana) y 4.30 p. m. (hora chilena). La transmisión del partido irá vía TNT Sports 2 y TNT Sports HD, pero la cobertura ONLINE, con las formaciones iniciales y el marcador actualizado minuto a minuto, la encontrarás en La República Deportes.

U. de Chile vs. Colo Colo: ficha del partido

Partido U. de Chile vs. Colo Colo ¿Cuándo juegan? Domingo 26 de septiembre ¿A qué hora? 2.30 p. m. (Perú), 4.30 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio El Teniente ¿En qué canal? TNT Sports 2, TNT Sports HD

¿A qué hora juegan U. de Chile vs. Colo Colo?

En territorio chileno, el compromiso U. de Chile vs. Colo Colo se empezará a jugar desde las 4.30 p. m. (2.30 p. m. en el horario peruano).

Chile: 4.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

U. de Chile, en el quinto puesto de la tabla de posiciones con siete unidades menos que el puntero Colo Colo, recibirá en esta jornada al líder de la clasificación en la liga chilena con el objetivo de recortar distancias. El tercer superclásico del año se disputará en el Estadio El Teniente, recinto que acogerá por primera vez el duelo más importante en el fútbol sureño.

El conjunto azul se reencontró con el triunfo en la jornada previa gracias al 3-2 en su visita a Unión Española. El delantero Joaquín Larrivey, máximo goleador del certamen con 17 tantos, aportó un gol en la victoria a domicilio del Romántico Viajero.

El Cacique sigue firme en lo más alto de la tabla con dos puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor. En su choque más reciente, derrotó como local a Everton con tantos de Maximiliano Falcón y Leonardo Gil, quien fue también el autor del último gol en un clásico.

U. de Chile y Colo Colo se vieron las caras dos veces este año, con saldo de un empate y un triunfo para los albos. La mala racha para la ‘U’ sin poder ganarle a su tradicional rival se remonta hasta el 2013, cuando pudo festejar por última vez con una recordada remontada por 3-2.

¿Qué canal transmite U. de Chile vs. Colo Colo?

En territorio chileno, la transmisión del clásico U. de Chile vs. Colo Colo estará a cargo de TNT Sports 2 y TNT Sports HD, canales que cuentan con los derechos televisivos para pasar la liga chilena.

¿Dónde ver U. de Chile vs. Colo Colo ONLINE?

Para que no te pierdas el encuentro U. de Chile vs. Colo Colo por internet, sintoniza la señal de Estadio TNT Sports, servicio de streaming donde tendrás a tu disposición la programación de TNT Sports 2 y TNT Sports HD. En caso de que no tengas acceso al mismo, La República Deportes te llevará una cobertura ONLINE gratis desde su página web.

¿En qué estadio juegan U. de Chile vs. Colo Colo?

El escenario donde se enfrentarán U. de Chile vs. Colo Colo será el Estadio El Teniente, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Rancagua.

Últimos clásicos U. de Chile vs. Colo Colo

Colo Colo 1-0 U. de Chile | 25.04.21

Colo Colo 0-0 U. de Chile | 17.01.21

U. de Chile 1-1 Colo Colo | 06.09.20

U. de Chile 1-2 Colo Colo | 22.01.20

Colo Colo 3-2 U. de Chile | 05.10.19.

Formaciones probables de U. de Chile vs. Colo Colo

U. de Chile: Fernando De Paul; Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales; Sebastián Galani (Camilo Moya), Mario Sandoval, Gonzalo Espinoza; Pablo Aránguiz (Marcelo Cañete), Joaquín Larrivey y Franco Lobos.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Leonardo Gil, Gabriel Costa, Pablo Solari; Iván Morales y Marcos Bolados.