¡Harto chocolate! Raúl Ruidíaz hace magia con los pies para el segundo gol del Seattle Sounders

¡Chocolate! Raúl Ruidíaz sigue demostrando por qué es uno de los convocados para la selección peruana. El delantero brilló en una gran jugada individual, donde se llevó a tres rivales para que el Seattle Sounders pueda cantar el segundo gol del partido contra Sporting KC en la MLS.

‘Ruidios’ jugó desde el arranque con el Seattle y, aunque no metió ningún gol, fue fundamental para que puedan anotar el tanto que les dio la victoria 2-1 en la fecha 26 de la MLS. La ‘Pulga’ se llevó a tres jugadores y burló al arquero para que su compañero, Will Bruin, cabeceara hacia el arco, donde Ruidíaz esperó el balón e intentó una tijera, pero no pudo darle.

Con ese triunfo, el equipo del peruano se posiciona primero en la tabla de la Major League Soccer con 48 puntos y un partido menos; además, le sacan dos puntos al rival más próximo, que justamente es el Sporting KC.

Selección peruana