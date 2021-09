DT del Celta sobre Tapia: “Vuelve a tener esa chispa y lo veo mejorando cada vez más”

Renato Tapia es una de las piezas claves en el plantel de Ricardo Gareca para cada partido de la selección peruana, pero el jugador de la Blanquirroja también destaca y es tomado en cuenta en su club, Celta de Vigo, para los juegos en LaLiga Santander. Y así lo manifiesta Eduardo Coudet, el DT del equipo.

Antes del próximo encuentro por la séptima fecha de la liga española, el entrenador del Celta habló acerca del presente de Tapia. “ Lo veo bien, como a todos los demás. En el último juego volvió a tener esa chispa y agresividad. Recuperó una buena cantidad de balones ”, confesó el Coudet.

También resaltó que es una gran ausencia cuando no pueden contar con él y que, cuando hay fechas de Eliminatorias Qatar 2022, deben tener cuidado, ya que -prácticamente- no descansa. “ La fecha FIFA es de tres encuentros y se juegan en pocos días, el cansancio lo sienten (los futbolistas que son convocados a su selección). Casi no tienen vacaciones, no es porque no quisiéramos, es que los necesitamos ”, afirmó el DT argentino.

“Contra Madrid y Cádiz lo vi cansado, pero con Levante lo vi muchísimo mejor y esta semana llega mejor aún”, indicó el entrenador sobre Renato Tapia. Ahora, el Celta de Vigo se medirá contra el Granada, donde juega el peruano Luis Abram.

Próximos partidos del Celta de Vigo

El equipo de Tapia se ubica en el puesto 16 con cuatro puntos y llega motivado al conseguir su primera victoria en LaLiga contra Levante. Estos son los próximos cotejos del Celta:

Celta de Vigo vs. Granada: 27 de septiembre

vs. Granada: 27 de septiembre Elche vs. Celta de Vigo : 3 de octubre

: 3 de octubre Celta de Vigo vs. Sevilla: 17 de octubre.

