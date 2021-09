Celta de Vigo vs. Granada: canales para ver EN VIVO este partido por LaLiga Santander

LaLiga de España continúa este lunes 27 de septiembre con el encuentro Celta de Vigo vs. Granada. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla del torneo liderado por el Real Madrid, por lo que salen con la obligación de quedarse con los tres puntos. En este choque podría producirse un duelo entre peruanos con Renato Tapia y Luis Abram, aunque es probable que el defensor inicie desde el banquillo. Revisa en esta nota todos los detalles para no perderte el partido. Recuerda que podrás ver ONLINE GRATIS el minuto a minuto de este choque por La República Deportes.

¿Cómo llega Celta de Vigo?

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, afirmó tras el último entrenamiento que están “desesperados” por ganar de locales en Balaídos, ya que suman cuatro derrotas seguidas en casa. Para los célticos será importante el apoyo de su afición, como en el último partido en el que no dejaron de alentar pese al 1-2 en contra frente al Cádiz. “Lo de la gente el otro día fue impresionante, nos empujó, nos hizo generar un montón de cosas”, comentó el entrenador argentino. Los celestes ocupan el puesto 16 de la tabla.

Se espera que el peruano Renato Tapia sea parte del once titular este lunes. Para el director técnico, el mediocampista ha venido mejorando su rendimiento. “Lo veo bien, lo veo a la par que todos los demás, creo que en el último juego volvió a tener esa chispa, esa agresividad, recuperó buena cantidad de balones. Ahora la fechas FIFA son para tres encuentros en pocos días, el cansancio lo sienten y lo vamos a notar”, señaló Coudet en rueda de prensa.

¿Cómo llega Granada?

El Granada se encuentra en el puesto 18 de LaLiga, una zona muy incómoda tras obtener solo tres puntos en los seis partidos disputados. Hasta el momento, el Matagigantes no conoce la victoria en esta edición de LaLiga, por lo que el entrenador asegura trabajar “incansablemente” para llevar la primera alegría a los hinchas del club.

“Estaba triste porque mi único objetivo es darle alegrías a la afición. Me entristece ese momento, me siento responsable, sólo quiero trabajar para revertir esta situación que para mí es temporada, es algo que tenemos que hacer todos juntos”, declaró ante los medios el estratega Robert Moreno. El Granada dejó escapar puntos impotantes al final de los últimos encuentros, como el empate agónico frente al Barcelona en el Camp Nou. Es posible que el peruano Luis Abram no sea de la partida en este duelo, pese a que dejó buena impresión ante los catalanes.

Celta de Vigo vs. Granada: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Granada ¿Cuándo juegan? HOY, lunes 27 de septiembre de 2021 ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora de España) 2.00 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Estadio Abanca Balaídos, Vigo, España ¿En qué canal? ESPN 2 Sur, ESPN Play, Star +

¿A qué hora juega Celta de Vigo vs. Granada por la Liga Profesional?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Celta de Vigo vs. Granada?

El duelo Granada vs. Celta de Vigo será transmitido en territorio peruano por la señal de ESPN, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como LaLiga Santander.

Perú: ESPN2 Sur, Star+

Colombia: Star+

Ecuador: ESPN2 Sur, Star+

México: Blue To Go Video Everywhere

Bolivia: ESPN2 Sur, Star+

Estados Unidos: ESPN+

Paraguay: ESPN2 Sur, Star+

Venezuela: ESPN Andina, Star+

Argentina: ESPN2 Sur, Star+

Chile: ESPN2 Sur, Star+

Uruguay: ESPN2 Sur, Star+

España: Movistar+, Gol.

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Granada EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si deseas sintonizar el compromiso entre Celta de Vigo vs. Granada de forma ONLINE, puedes hacerlo a través de la señal de ESPN Play donde podrás acceder a toda la programación, incluidos los partidos de LaLiga Santander 2021. Además, sigue el minuto a minuto de La Republica Deportes para ver EN VIVO GRATIS las estadísticas, alienaciones, todos los goles y mucho más.

Celta de Vigo vs. Granada: alineaciones probables

Alinación probable del Celta de Vigo

Dituro, Galán, Murillo, Araujo, Mallo, Nolito, Beltrán, Tapia, Méndez, Mina y Aspas.

Entrenador: Eduardo “Chacho” Coudet

Alineación probable del Granada

Maximiliano, Escudero, Sánchez, Duarte, Quini, Monchu, Milla, Gonalons, Rochina, Molina y Luis J. Suarez.

Entrenador: Robert Moreno

¿Dónde se jugará el partido de Celta de Vigo vs. Granada?

El escenario deportivo que albergará el choque entre Celta de Vigo vs. Granada será el estadio Abanca Balaídos, situado en la ciudad de Vigo, España.