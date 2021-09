Messi, Neymar y Mbappé cuestionados: “Este trío es de ensueño sobre el papel, pero no encaja”

Su salida de Barcelona y su llegada a Francia fue todo un acontecimiento en el mundo del fútbol. Lionel Messi no solo dejaba el club español luego de más de 20 años, sino, también, llegaba al París Saint-Germain, club en el que se encontraban dos estrellas: Neymar y Mbappé. Todo parecía indicar que el equipo parisino, con su tridente ofensivo, sería una sensación en la Ligue 1; sin embargo, hasta el momento no ha deslumbrado.

Esta sensación parece no ser solo de los hinchas y los medios deportivos, también lo es para exfutbolistas del PSG, como Bixente Lizarazu. El antiguo lateral izquierdo señaló que el tridente internacional todavía no logra colmar las expectativas que se tiene desde el inicio de temporada.

“Este trío es de ensueño sobre el papel, pero no consigue encajar en absoluto. Sin embargo, ayer Messi no estaba” , sostuvo en una entrevista a Planeta PSG.

Messi llegó esta temporada al PSG, mientras que Mbappé lo hizo en el 2017. Foto: EFE

Por otra parte, el exdefensor del club parisino se refirió a la dupla Neymar-Mbappé, quienes el último sábado tuvieron un incidente luego que el francés se enojara contra el brasileño por no pasarle un balón.

“Fue pareja el año pasado. No sé si es la llegada de Messi quien redistribuyó las tarjetas, en cualquier caso tenemos la impresión de que ya no tienen la misma facilidad al jugar juntos. Creo que hay un problema físico para Neymar, que no ha vuelto al 100%, y un Neymar que no marca la diferencia, que se enfada y que se frustra”, manifestó.

Cabe mencionar que este martes, PSG recibirá al Manchester City por la fecha 2 del Grupo A de la Champions League. Para este duelo, se espera que la ‘Pulga’ se recupere de su lesión, que sufrió la semana pasada ante Lyon, y pueda arrancar con ‘Ney’ y Mbappé.