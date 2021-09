“Farfán es un exfutbolista”, afirmó periodista chileno en análisis del clásico del Pacífico

Adolfo Hidalgo, periodista y analista de fútbol, dedicó uno de sus programas de Youtube ‘Chileno PuntoPe, Sin Floro Fútbol Club’, a la convocatoria de Ricardo Gareca en la selección peruana, que en la jornada triple de las Eliminatorias a Qatar 2022 enfrentará a Chile, Bolivia y Argentina.

Con una opinión particular sobre Jefferson Farfán, el popular comunicador analizó la nómina del ‘Tigre’ y las opciones que tiene en el encuentro que protagonizará la Blanquirroja, en una nueva edición del ‘clásico del Pacífico’.

“ Lo sigo manteniendo, Farfán es un exfutbolista y me da tranquilidad lo que dijo Gareca, que hay jugadores que son llamados, pero que están siendo considerados como algo extrafutbolístico, como parte del camerín, como parte de apoyar a la nueva generación”, inició Hidalgo en su transmisión en vivo.

Además, señaló que el actual delantero de Alianza Lima sería una presa fácil para Gary Medel, ya que la dolencia en la rodilla lo hace un jugador con una clara desventaja, que podría ser un dolor de cabeza para el entrenador de la selección peruana.

“Yo como chileno y la prensa chilena estaría felicísima de que Farfán juegue de titular con Lapadula, porque Gary a la primera patada lo saca del partido y pierde un cambio Gareca. A Farfán no le tienen miedo porque está en una pierna”, sostuvo.

Eso si, el conocido ‘chileno.pe’ destacó el liderazgo de la ‘Foquita’ en el ambiente de la Blanquirroja, y manifestó que podría ser usado para motivar al resto de seleccionados.

“Lo dijo Gareca porque puede ayudar a unos chicos que vienen detrás a obtener resultados. (…) Farfán puede ser un excelente mentor, pero no creo que juegue minutos en estos partidos sinceramente. Pocos medios nos atrevemos a decirlo, de que está con desprendimiento de cartílagos, con un tema de los meniscos, que se inflama después de trotar un ratito… No está para jugar, pero si está para ser parte del camarín, en la Videna, en la planificación. Me gusta eso de Farfán, pero no creo que juegue”, enfatizó.