VER Colo Colo vs. Universidad de Chile EN VIVO: el superclásico chileno

VER Colo Colo vs. Universidad de Chile EN VIVO protagonizarán el clásico del fútbol chileno HOY domingo 26 de setiembre por la jornada 22 del Campeonato Nacional de Chile 2021. El duelo entre ambas escuadras se llevará a cabo desde las 2.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio El Teniente (Rancagua) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de TNT Sports 2 y TNT Sports HD. También podrás seguirlo vía STREAMING ONLINE en Estadio TNT y el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Colo Colo y la Universidad de Chile se verán las caras en el Estadio El Teniente de Rancagua, recinto que recibirá por primera vez de manera oficial el superclásico de Chile, debido a las remodelaciones que se están haciendo en el Estadio Nacional para los Juegos Panamericanos 2023.

Colo Colo vs. Universidad de Chile: ficha del clásico chileno

Partido Colo Colo vs. Universidad de Chile ¿Cuándo juegan? Domingo 26 de setiembre ¿Dónde? Estadio El Teniente ¿A qué hora? 2.30 p. m. ¿En qué canal? TNT Sports 2, TNT Sports HD

A qué hora es el clásico Colo Colo vs. Universidad de Chile

Chile: 4.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

En qué canal ver el clásico Colo Colo vs. Universidad de Chile

El superclásico chileno entre Colo Colo vs. Universidad de Chile contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de TNT Sports 2 y TNT Sports HD.

¿Cómo ver Colo Colo vs. Universidad de Chile vía TNT Sports 2?

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Cómo ver Colo Colo vs. Universidad de Chile vía TNT Sports HD?

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Universidad de Chile ONLINE?

Para seguir el superclásico chileno entre Colo Colo vs. Universidad de Chile ONLINE GRATIS deberás conectarte a TNT Sports GO. También podrás verlo en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play. En caso no tengas acceso al mismo, La República Deportes te llevará una cobertura ONLINE gratis desde su página web.

¿En qué estadio van a jugar Colo Colo vs. Universidad de Chile?

El escenario donde se enfrentarán U. de Chile vs. Colo Colo será el Estadio El Teniente, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Rancagua.

Colo Colo vs. Universidad de Chile: últimos enfrentamientos

Colo Colo 1-0 U. de Chile | 25.04.21

Colo Colo 0-0 U. de Chile | 17.01.21

U. de Chile 1-1 Colo Colo | 06.09.20

U. de Chile 1-2 Colo Colo | 22.01.20

Colo Colo 3-2 U. de Chile | 05.10.19.

Colo Colo vs. Universidad de Chile: alineaciones probables

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Leonardo Gil, Gabriel Costa, Pablo Solari; Iván Morales y Marcos Bolados.

U. de Chile: Fernando De Paul; Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales; Sebastián Galani (Camilo Moya), Mario Sandoval, Gonzalo Espinoza; Pablo Aránguiz (Marcelo Cañete), Joaquín Larrivey y Franco Lobos.