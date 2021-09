Boca Juniors vs. Colón EN VIVO por la liga de Argentina: ¿cómo ver el partido?

Boca Juniors vs. Colón HOY por la fecha 13 de la fase 2 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro se jugará en La Bombonera y está pactado para las 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora argentina). Además, el partido será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO por ESPN y TNT Sports.

Otra opción para sintonizar el compromiso es por la cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás toda la información del cotejo, las alineaciones, los goles y las incidencias del fútbol argentino.

Boca Juniors vs. Colón EN VIVO: minuto a minuto

Boca Juniors vs. Colón: previa

Boca Juniors vs. Colón: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Colón ¿Cuándo juegan? HOY 26 de septiembre ¿A qué hora? 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? La Bombonera ¿En qué canal? ESPN, TNT Sports y Fanatiz

Boca Juniors vs. Colón: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Alan Varela, Diego González, Agustín Almendra, Edwin Cardona, Cristian Pavón y Luis Vázquez.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Bruno Bianchi, Paolo Goltz, Rafael Delgado, Eric Meza; Federico Lértora; Cristian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Cristian Ferreira; Facundo Farías.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Colón EN VIVO?

El compromiso Boca Juniors vs. Colón iniciará en los siguientes horarios, según las zonas geográficas:

Perú: 6.15 p. m.

6.15 p. m. Argentina: 8.15 p. m.

8.15 p. m. Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Estados Unidos: 7.15 p. m. (ET) / 4.15 p. m. (PT)

Venezuela: 7.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Chile: 8.15 p. m.

Uruguay: 8.15 p. m.

España: 1.15 p. m. (27 de setiembre)

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Colón?

El cotejo Boca Juniors vs. Colón se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de TNT Sports y ESPN.

¿Dónde VER EN VIVO Boca Juniors vs. Colón vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde VER EN VIVO Boca Juniors vs. Colón vía TNT Sports?

Si te encuentras en territorio argentino y quieres ver el Boca Juniors vs. Colón desde la señal de TNT Sports, debes sintonizar los siguientes canales:

Señal terrestre de TNT Sports

Antina: 201 (HD)

Cable Televisora Color: 6 (SD)–61 (HD)

Telecentro: 207.

Señal satélite de TNT Sports

DirecTV: 603 (SD)–1603 (HD)

InTV: 630 (HD).

Señal cable de TNT Sports

Cablevisión: 124 (Digital)–604 HD

TeleRed: 59 (Digital)–129 HD

Express Cablehogar: 113 (Digital)–813 (HD)

Cabletel: 214 (HD)

Cablevideo Digital: 608 (HD)

Supercanal CTC: 140 (SD)–1140 (HD)

Del Viento TV: 530 (HD)

Gigared: 219 (HD) – 70 (SD)–68 (SD).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE GRATIS el Boca Juniors vs. Colón?

Si no quieres perderte la transmisión de este partido Boca Juniors vs. Colón por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

Liga Profesional de Argentina: tabla de posiciones