VER Barcelona vs. Levante EN VIVO: minuto a minuto del encuentro por LaLiga

VER Barcelona vs. Levante EN VIVO ONLINE se verán las caras este domingo 26 de setiembre por la séptima jornada de LaLiga Santander. El compromiso de los azulgranas está pactado para que se lleve a cabo desde las 9.15 a. m. (hora peruana) en el Camp Nou y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 2 para toda Sudamérica y Star+ vía Streaming ONLINE.

También podrás seguir el minuto a minuto del Barcelona vs. Levante en la web de La República Deportes. En esta nota encontrarás toda la información acerca de este compromiso, goles, mejores jugadas, alineaciones confirmadas y más.

Barcelona vs. Levante: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Levante ¿Cuándo juegan? Domingo 26 de setiembre ¿Dónde? Camp Nou ¿A qué hora? 9.15 a. m. ¿En qué canal? ESPN 2, Star+

Barcelona vs. Levante: previa del partido

En medio de la tormenta que vive el Barcelona tras los empates ante Granada y Cádiz y el repaso sufrido ante el Bayern de Múnich, la gran esperanza para el presente y futuro del club, Ansu Fati, vuelve tras recuperarse de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda.

Durante los casi 10 meses que ha estado fuera de los terrenos de juego, el delantero de 18 años ha pasado tres veces por el quirófano, lo que ha provocado que el Barça, empezando por el entrenador Ronald Koeman, haya querido ser muy prudente y no forzar su vuelta. Así, el técnico neerlandés aseguró que ante el Levante como mucho disputará 15 minutos.

Pero en un momento anímico tan bajo para el Barça y con Koeman sentenciado a la espera de que Laporta le encuentre un sustituto, el regreso de Ansu Fati se presenta en la entidad como una noticia a la que todos quieren agarrarse para recobrar las ilusiones.

Además, servirá para empezar a vaciar una enfermería que en los últimos tiempos no ha hecho más que llenarse. Finalmente, Jordi Alba y Pedro González ‘Pedri’ no llegarán a tiempo para estar a las órdenes de Koeman, quien no se podrá sentar en el banquillo por sanción ni ante el Levante ni ante el Atlético de Madrid.

Por si fuera poco, Frenkie de Jong fue expulsado por doble amarilla ante el Cádiz y, a pesar de que el Barça puso un recurso para que le quitasen la segunda al considerarla injusta, el Comité de Competición ratificó la sanción de un partido.

Con información de EFE.

A qué hora juegan Barcelona vs. Levante

México: 9.15 a. m.

Perú: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

Colombia: 9.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Paraguay: 10.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

En qué canal ver Barcelona vs. Levante

Argentina: ESPN 2, Star+

Bolivia: ESPN 2, Star+

Chile: ESPN 2, Star+

Colombia: Star+

Ecuador: ESPN 2, Star+

Paraguay: ESPN 2, Star+

Perú: ESPN 2, Star+

Uruguay: ESPN 2, Star+

Venezuela: ESPN 2, Star+

Barcelona vs. Levante: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo, Dest; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Gavi; Demir, Coutinho y Memphis.

Levante: Aitor; Miramón, Mustafi, Postigo, Clerc; De Frutos, Melero, Radoja o Pepelu, Morales; Roger y Dani Gómez.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante vía ESPN 2?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

Barcelona vs. Levante: anteriores encuentros

Levante 3-3 Barcelona | 11.05.21 - LaLiga

Barcelona 1-0 Levante | 13.12.20 - LaLiga

Barcelona 2-1 Levante | 02.02.20 - LaLiga

Levante 3-1 Barcelona | 02.11.19 - LaLiga

Barcelona 1-0 Levante | 27.04.19 - LaLiga.

¿Dónde van a jugar Barcelona vs. Levante?

El Camp Nou es un recinto deportivo propiedad del Fútbol Club Barcelona, ubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, España. Se inauguró el 24 de septiembre de 1957 y su aforo actualmente es de 99.354 espectadores, siendo el estadio con mayor capacidad de Europa y el tercero a nivel mundial

