Martin Braithwaite disconforme con su puntuación en FIFA 22

El delantero del FC Barcelona, Martin Braithwaite, fue protagonista de un tuit viral en el que el jugador se mostraba indignado ante la clasificación que le fue otorgada en la próxima presentación del popular videojuego FIFA 22 de EA Sports. La publicación rápidamente se divulgó y tuvo muchos retuits y ‘me gusta’.

“Tengo una pregunta, FIFA: ¿Mis calificaciones las hicieron en mi condición actual después de la operación?” , escribió el jugador de la selección de Dinamarca, ya que consideraba que no lo valoraron correctamente . Además, añadió un comentario sarcástico: “Corro 80 con muletas” , finalizó el atacante culé.

I have a question @EASPORTSFIFA… are my ratings under my current condition post operation? 🤔



I sprint 80 with crutches…