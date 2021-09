Arsenal vs. Tottenham EN VIVO: VER partido ONLINE GRATIS por la Premier League

Arsenal vs. Tottenham. Equipos se medirán HOY, domingo 26 de septiembre, por la sexta jornada de la Premier League. El enfrentamiento que se realizará en el Emirates Stadium está pactado para las 10.30 a. m. (hora peruana) , y será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN y Star+.

Si no quieres perderte ningún detalle de este cotejo, puedes seguir la cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, las incidencias del encuentro y todos los goles.

Arsenal vs. Tottenham: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Tottenham ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 26 de septiembre ¿A qué hora? 10.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Emirates Stadium ¿En qué canal? ESPN, Star+

Arsenal vs. Tottenham: la previa

En uno de los duelos más interesantes de la sexta fecha de la Premier League, Arsenal y Tottenham se medirán para no alejarse de los primeros lugares. Ambas escuadras se ubican a mitad de tabla y necesitan los tres puntos para escalar posiciones.

Los de Arteta tuvieron un mal arranque con tres derrotas y en las anteriores jornadas encajaron dos triunfos consecutivos. Por ahora se colocan en la decimotercera casilla con seis unidades.

Por su parte, el equipo de Nuno Espírito Santo y Harry Kane tuvo un inicio arrollador, pero en sus últimas dos participaciones cayó ante el Crystal Palace y el Chelsea por goleada. Con 10 puntos, se encuentra en el décimo puesto.

Arsenal vs. Tottenham: posibles alineaciones

Arsenal: Aaron Ramsdale; Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney; Thomas Partey, Granit Xhaka; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Emile Smith Rowe y Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Mikel Arteta.

Tottenham: Hugo Lloris; Emerson Royal, Cristian Romero, Eric Dier, Sergio Reguilón; Pierre-Emile Hojbjerg, Oliver Skipp, Dele Alli; Son Heung Min, Harry Kane y Giovani Lo Celso. DT: Nuno Espírito Santo.

¿A qué hora juega Arsenal vs. Tottenham?

El partido entre Arsenal vs. Tottenham se disputará desde las 10.30 a. m. (hora peruana). Revisa aquí los horarios de acuerdo a tu ubicación geográfica:

Perú: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

Colombia: 10.30 a. m.

México: 10.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Florida): 11.30 a. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Chile: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Arsenal vs. Tottenham?

Arsenal vs. Tottenham EN VIVO por la fecha 6 de la Premier League se podrá ver por la señal de ESPN para territorio sudamericano.

Argentina: Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: Watch ESPN Brasil, GUIGO, ESPN Brasil, NOW NET e Claro

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN2 Colombia, Star+

Ecuador: ESPN Sur, Star+

Francia: Free, Canal+ France, RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania: Sky Sport 1/HD, Sky Go, Sky Ticket, Sky Sport UHD

Italia: Sky Sport Football, NOW TV, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport 4K

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: Star+, ESPN Sur

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV3

Qatar: beIN 4K Arabia, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, beIN Sports English

Reino Unido: Sky Sports Premier League, SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event

Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

Uruguay: Star+, ESPN Sur

Venezuela: Star+, ESPN Sur.

¿Cómo ver el Arsenal vs. Tottenham EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Arsenal vs. Tottenham por internet, puedes sintonizar la señal de Star+, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star+ para ver el Arsenal vs. Tottenham?

Para acceder a Star+ y ver el Arsenal vs. Tottenham, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star+?

Star+ es una plataforma de streaming en la cual tendrás acceso a los mejores eventos deportivos y a todo el contenido de ESPN. Allí encontrarás partidos de LaLiga Santander, Champions League, Liga Profesional Argentina y Conmebol Libertadores. Además, hay NBA, UFC, NFL y MotoGP.

¿Dónde se juega Arsenal vs. Tottenham?

Arsenal vs. Tottenham se jugará en el Emirates Stadium, ubicado en Londres, Reino Unido.

Arsenal vs. Tottenham: últimos enfrentamientos