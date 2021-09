Ricardo Gareca: los necesito a todos

¡Vamos por todo y con todos! Ricardo Gareca convocó a treinta jugadores, quizás la lista más larga desde que se puso el buzo de la selección peruana, para afrontar la decisiva fecha triple de Eliminatorias que se jugará el 7, 10 y 14 de octubre. La Bicolor enfrentará a Chile de local, luego a Bolivia y a Argentina de visita en su lucha por escalar en la tabla de posiciones -séptimo con ocho puntos- y conseguir un cupo para el Mundial Qatar 2022. Jefferson Farfán, Carlos Zambrano, Pedro Aquino, Jhilmar Lora, Yordy Reyna y Miguel Araujo son las novedades de un lista que también cuenta con un lesionado André Carrillo y con la ausencia de Aldo Corzo, quien se lesionó el último jueves en la victoria de la ‘U’ ante Alianza Universidad de Huánuco por la Fase 2 de la Liga 1.

“El hecho de convocatoria numerosa tiene que ver con las circunstancias. Creemos más apropiado el hecho de tenerlos a todos. Me interesa lo que pueda pasar dentro y fuera del campo. Es importante volver a reencontrarnos, quiero contar con todos”, señaló el ‘Tigre’ para luego dar a conocer las razones de la vuelta de la ‘Foquita’ a la Blanquirroja.

“Jefferson es todo lo que puede aportar (futbolísticamente), en caso le toque entrar, y lo que puede aportar desde conocimiento con nosotros, su apego con la selección, de muchas cosas que él siente por el país, y por todo el rendimiento que ha dado en determinado momento. Creemos que es una etapa linda para él. Está haciendo gran sacrificio. Hemos seguido de cerca su recuperación, ha dedicado mucho tiempo para volver a las canchas”, señaló para luego dejar en claro que su llamado no le asegura la titularidad, al igual que a Zambrano y Aquino, quienes vuelven tras ser dejados de lado en la fecha triple pasada por decisiones tácticas.

“Queremos tener a todos para, más allá de la cantidad, elegir de la mejor manera. Tenemos ocho amonestados más un suspendido para la primera fecha. Queremos contar con todos los jugadores en Lima para tomar mejores decisiones”, acotó y, siguiendo por la misma línea, siendo consecuente, explicó por qué André Carrillo integra la convocatoria, pese a una lesión en la parte inferior de la espalda.

“Fue convocado precisamente para recuperarlo acá y ver si tiene posibilidad en el tercer partido (Argentina). No puedo decir quién va a ser su reemplazante”.

Apoyo incondicional

El estado físico y mental de Paolo Guerrero es una preocupación para muchos, no obstante el argentino fue contundente en asegurar que el delantero se encuentra en optimas condiciones. “Hemos hablado con Paolo, está en la misma situación que la otra vez. No está teniendo continuidad (como titular), pero siempre en los segundos tiempos ingresa. Está perfectamente físicamente, no tiene molestias ni dolor. No sé si lo podrá hacer los tres partidos, pero creemos que, de arranque, está en posiciones de poder jugar”.

Asimismo, el ‘Tigre’ salió al frente para defender una vez más la presencia de Raúl Ruidíaz en una convocatoria. El delantero del Seattle Sounders de la MLS atraviesa por un buen momento, pero para muchos aún continúa en deuda con la selección.

“Si enumeramos a todos los delanteros, el único que juega es Raúl Ruidíaz. Si tenemos que resolver por continuidad y por titularidad, tendría que jugar Raúl porque es el que más continuidad tiene. Fíjense en todos los delanteros y ninguno es titular. Más argumento que ese... quedará a consideración de ustedes, no nos metemos. Lo que a lo mejor consideran que no es rendimiento, para nosotros sí es rendimiento y justifica la presencia de Raúl en la selección. Debe ser de los jugadores más convocados en la época mía. Creemos fervientemente en él”.❖

Datos

En capilla. Los jugadores Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría, Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Gabriel Costa no podrán jugar ante Bolivia de ver la tarjeta amarilla ante Chile.

Convocados

Son 30 los jugadores llamados por Ricardo Gareca para enfrentar a Chile, Bolivia y Argentina.