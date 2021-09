Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO: minuto a minuto por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO se enfrentan HOY, sábado 25 de setiembre, en el estadio Santiago Bernabéu por la séptima jornada de LaLiga Santander 2021-22. La transmisión de este encuentro estará a cargo de DirecTV Sports a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del duelo en La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado y los videos de los goles.

Real Madrid vs. Villarreal: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Villarreal ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 25 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Villarreal?

Perú: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Real Madrid puede aumentar su ventaja como líder de la tabla de posiciones de LaLiga en esta fecha 7. Con el apoyo de su público en el Santiago Bernabéu, el club blanco recibirá a otro equipo que se mantiene invicto, Villarreal, con el objetivo de encadenar su quinta victoria consecutiva.

En la jornada previa, los dirigidos por Carlo Ancelotti se dieron un festín con el recién ascendido Mallorca. Marco Asensio fue la figura de la goleada 6-1 con un triplete; pero Karim Benzema, con dos tantos, no se quedó atrás. Con el triunfo, los merengues llegaron a los 16 puntos, dos más que su escolta Atlético de Madrid.

El Submarino, por su parte, ganó por primera vez en la temporada en su último cotejo. El cuadro comandado por Unai Emery se despachó con un 4-1 como local ante el Elche, resultado que le permitió escalar hasta el puesto 12 de la tabla con siete puntos.

Real Madrid y Villarreal ya jugaron en mayo de este año, con saldo de victoria por 2-1 para los madridistas. La última vez que el conjunto amarillo pudo imponerse al elenco de la capital fue en enero del 2018, como visitante, por 1-0.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Villarreal?

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Brasil: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: SKY Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV Bar.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Villarreal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Villarreal por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming donde tienes acceso al canal DirecTV Sports. En caso no puedas ingresar al mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las incidencias más destacadas de este cotejo.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Villarreal?

El escenario donde se enfrentarán Real Madrid vs. Villarreal será el Estadio Santiago Bernabéu, recinto deportivo propiedad del Real Madrid Club de Fútbol.

Historial reciente de Real Madrid vs. Villarreal

Real Madrid 2-1 Villarreal | 22.05.21

Villarreal 1-1 Real Madrid | 21.11.20

Real Madrid 2-1 Villarreal | 16.07.20

Villarreal 2-2 Real Madrid | 01.09.19

Real Madrid 3-2 Villarreal | 05.05.19

Formaciones probables de Real Madrid vs. Villarreal

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militao, David Alaba, Nacho Fernández; Casemiro, Luka Modric, Marco Asensio; Rodrygo, Vinícius Jr., Karim Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

Villarreal CF: Sergio Asenjo; Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Etienne Capoué, Manu Trigueros, Francis Coquelin; Moi Gómez, Pervis Estupiñán, Paco Alcácer. DT: Unai Emery.