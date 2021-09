Qué canal transmite PSG vs. Montpellier EN VIVO por la Ligue 1 de Francia

Paris Saint Germain y Montepellier Heráult SC se enfrentarán por una vez más en un duelo donde el gran ausente se prevé que sea Lionel Messi. En el Parque de los Príncipes, sede local de los ‘bleus’, la diferencia de triunfos se mantiene (19 vs. 6), con ocho empates. Mientras se espera cómo va la recuperación de Messi para su próximo retorno. En esta nota podrás conocer qué canal transmite PSG vs. Montpellier.

Ambas escuadras se ven las caras este sábado por el partido de la jornada 8 de la Ligue 1. Los locales llegan habiéndolo ganado todo, mientras que los visitantes acumulan 9 puntos de 21 posibles.

PUEDES VER: Lionel Messi mantiene lesión y se perderá el partido del PSG ante Montpellier

¿A qué hora juegan PSG vs. Montpellier?

España 9.00 p. m.

Perú 2.00 p. m.

México 2.00 p. m.

Colombia 2.00 p. m.

Bolivia 3.00 p. m.

Venezuela 3.00 p. m.

Argentina 4.00 p. m.

Brasil 4.00 p. m.

Chile 4.00 p. m.

PSG enfrenta al Montpellier por la Ligue 1. Foto: Composición Gerson Cardoso/La República

¿Qué canal transmite el partido PSG vs. Montpellier?

ESPN Sur emitirá el encuentro en Ecuador, Perú y Colombia (14.00 h), Chile y Venezuela (15.00 h) y Argentina (16.00 h).

En Estados Unidos se podrá ver en la horquilla horaria entre Los Ángeles (12.00 h) y Nueva York (15.00 h) en beIN Sports.

¿Dónde ver PSG vs. Montpellier EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del PSG vs. Montpellier EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo llega PSG?

El equipo de Lionel Messi ha ganado sus siete compromisos iniciales en Ligue 1, tratándose de su segunda mejor racha para comenzar el curso. La mejor fue en la temporada 2018-19, donde encadenar 14 victorias consecutivas.

PSG es el equipo más goleador (20) y el cuarto menos goleado (7). Junto al Lorient, es el mejor local (9 puntos de 9 posibles), además del que más anota (10) junto a Olympique Lyon y Montpellier y el segundo que menos recibe (3) por detrás del mencionado Lorient.

¿Cómo llega Montpellier?

Los montpellerinos han ganado a Lorient (3-1) y Saint-Éttiene (2-0), empatado contra Stade Reims (3-3), ESTAC Troyes (1-1) y Girondins Bordeaux (3-3) y perdido ante Olympique Marseille (2-3) y Lille OSC (2-1).

Es el quinto máximo anotador visitantes (5) en un múltiple empate, pero el duodécimo en cifras de goles en contra (6). Con dos puntos de nueve posibles, es el sexto peor visitante.

Posible formación de PSG

PSG (1-4-3-3)

Keylor Navas - Nuno Mendes, Thilo Kehrer, Marcos Aoás ‘Marquinhos’, Colin Dagba - Idrissa Gueye, Ander Herrera, Rafael Alcántara ‘Rafinha’ - Julian Draxler, Mauro Icardi, Ángel Di María

Posible formación de Montpellier

MONTPELLIER (1-4-2-3-1)

Jonas Omlin - Nicolas Cozza, Maxime Estève, Matheus Thuler, Arnaud Souquet - Jordan Ferri, Joris Chotard - Stephy Mavididi, Téji Savanier, Florent Mollet - Valère Germain

¿Dónde se jugará el partido PSG vs. Montpellier?

El juego será en el Parque de los Príncipes, con capacidad para 47.929 espectadores. En Francia ya no hay restricciones de aforo, con lo que el club podrá hacer pleno si se venden todas las entradas.