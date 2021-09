Barcelona vs. Levante: ¿en qué canal y horario ver EN VIVO el partido por LaLiga?

Barcelona vs. Levante se enfrentan este domingo 26 de septiembre desde las 9.15 a. m. (hora peruana) en el Camp Nou. El duelo por jornada 7 de LaLiga Santander se podrá ver por ESPN 2 en Latinoamérica. Ningún cuadro ha arrancado de manera formidable el campeonato español. Los culés están en el centro de la crítica debido a la posible salida de Koeman como entrenador, mientras que el cuadro granate es uno de los pocos clubes que no ha conseguido una victoria en el campeonato de la regularidad.

¿Cómo llega Barcelona?

Las bajas del Barcelona para este domingo son Frankie de Jong, Pedro González, Sergio ‘Kun’ Agüero, Ousmane Dembelé, Jordi Alba y Martin Braithwaite. Sin embargo, tendrá en su formación a Ansu Fati, quien ya volvió a entrar luego de estar fuera de las canchas varios meses debido a una lesión.

¿Cómo llega Levante?

Por otro lado, el Levante también llega al Camp Nou con varias bajas: José Campana, Mickael Malsa, Robertdo Soldado, Dani Cárdenas y Enis Bardhi. Todos los mencionados padecen de respectivas lesiones.

Barcelona vs. Levante: ficha del partido

Barcelona vs Levante Liga Santander ¿Cuándo juegan? Domingo 26 de septiembre ¿Dónde? Camp Nou ¿A qué hora? 9.15 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juega Barcelona vs. Levante por LaLiga Santander?

Colombia: 9.30 a. m.

Ecuador: 9.30 a. m.

México: 9.30 a. m.

Perú: 9.30 a. m.

Bolivia: 10.30 a. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 10.30 a. m.

Paraguay: 10.30 a. m.

Venezuela: 10.30 a. m.

Argentina: 11.30 a. m.

Brasil: 11.30 a. m.

Chile: 11.30 a. m.

Uruguay: 11.30 a. m.

España: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Levante?

Argentina: Star+, ESPN Sur

Bolivia: Star+, ESPN Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Sur, Star+

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Ecuador: Star+, ESPN Sur

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Alemania: DAZN

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Sur, Star+

Perú: ESPN Sur, Star+

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 1

Reino Unido: LaLigaTV

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para acceder a ESPN 2 o Star Plus y ver el Barcelona vs. Levante, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Barcelona vs. Levante: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araújo, Piqué, Mingueza, Gavi, Busquets, De Jong, Demir, Memphis y Luuk De Jong.

Levante: Aitor, Miramón, Vezo, Postigo, Duarte o Pier, Clerc, Pablo Martínez, Radoja, Pepelu o Vukcevic, Cantero y Roger.

¿Dónde se jugará el partido de Barcelona vs. Levante?