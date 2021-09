Pirlo TV: ver el partido de Atlético de Madrid vs. Alavés EN VIVO por LaLiga Santander

Los colchoneros tendrán un duro cotejo contra Alavés este sábado 25 de septiembre en Mendizorroza. Ambos planteles se ven las caras en la sexta jornada de la temporada 21/22 de LaLiga, en la que puede haber público en los estadios. El Alavés aún no suma puntos en la tabla y viene de caer ante el Espanyol, mientras la realidad es distinta en el equipo madrileño. En esta nota podrás saber cómo ver por Pirlo TV el encuentro entre Atlético de Madrid vs. Alavés EN VIVO.

Alavés continúa su mala racha y el Atleti sigue jugando a un buen ritmo, aunque suele sufrir más de la cuenta para resolver los partidos.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs Alavés?

Perú 7.00 a. m.

Argentina 9.00 a. m.

España 2.00 p. m.

Chile 9.00 a. m.

Colombia 7.00 a. m.

Brasil 9.00 a. m.

Bolivia 8.00 a. m.

Venezuela 8.00 a. m.

México 7.00 a. m.

¿Qué canal transmite el partido Atletico Madrid vs Alavés?

Para verlo por televisión en España, tendremos que disponer de Movistar LaLiga, Movistar Plus o Movistar LaLiga 1 si lo quieren con sonido ambiente. en Estados Unidos lo tienen en ESPN.

En Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador y los demás países de Sudamérica lo tendrán disponible en ESPN2 Sur y en ESPN Andina. En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y el resto de países de habla hispana de Centroamérica lo tendrán también en Sky HD y en ESPN Caribbean. En Brasil podrán seguirlo gracias a ESPN Brasil y NOW NET e Claro.

¿Dónde ver Atletico Madrid vs. Alavés EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Atlético de Madrid vs. Alavés EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Atletico Madrid vs. Alavés en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Atlético de Madrid vs. Alavés en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Alineación posible de Atletico Madrid vs. Alavés

Alavés: Pacheco; Martín, Tachi, Laguardia, Duarte; Rioja, Mamadou, Manu García, Pina; Guidetti y Joselu

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Héctor Herrera, Marcos Llorente; De Paul, Correa y Luis Suárez