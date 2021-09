¿A qué hora juega Manchester United vs. Aston Villa?: canal para ver el partido de la Premier League

Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se medirán este sábado 25 de setiembre, desde las 6.30 a. m. (Perú), en Old Trafford en partido por la fecha 6 de la Premier League. La transmisión del cotejo estará a cargo del canal Star Plus, en Latinoamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de la liga inglesa y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Manchester United vs. Aston Villa: historial

Teniendo en cuenta que el historial de duelos entre ambos bandos es amplio, nos centraremos en los 10 más recientes. De este grupo, Manchester United ha sido superior en siete oportunidades; asimismo, hubo dos empates y una derrota en su contra.

PUEDES VER Manchester United: Cristiano Ronaldo y Cavani jugarían juntos ante Aston Villa

El enfrentamiento más fresco se resolvió el 9 de mayo cuando los reds devils vencieron a domicilio (3-1) a los villanos. Los goles cayeron por cuenta de Bruno Fernandes, Mason Greenwood y Edinson Cavani. El descuento lo hizo Bertrand Traoré.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Aston Villa?

La transmisión del partido entre Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO empezará a partir de las 6.30 a. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 6.30 a. m.

Argentina: 8.30 a. m.

México: 6.30 a. m.

Uruguay: 8.30 a. m.

Brasil: 8.30 a. m.

Paraguay: 8.30 a. m.

Bolivia: 7.30 a. m.

Venezuela: 7.30 a. m.

Colombia: 6.30 a. m.

Ecuador: 6.30 a. m.

Chile: 8.30 a. m.

España: 12.30 p. m.

Italia: 12.30 p. m.

PUEDES VER Problemas en el arco del PSG: Donnarumma no está conforme con su suplencia

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Aston Villa?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile: Star+

Colombia: Star+

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: RUSH, Sky HD

Ecuador: Star+

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV2

Puerto Rico: RUSH

España: DAZN

Reino Unido: Talksport 2 Radio UK

Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Dónde se jugará el partido Manchester United vs. Aston Villa?

El escenario en el que la Manchester United vs. Aston Villa chocarán por la jornada 6 de la Premier League será el Old Trafford, localizado en la ciudad de Manchester, Inglaterra.