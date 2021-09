Liverpool perdería dos jugadores para el duelo ante Atlético de Madrid por Champions League

Tité, entrenador de Brasil, reveló la lista de convocados de la selección brasileña. El estratega del Scratch incluyó en su convocatoria a dos jugadores del Liverpool: Allison y Fabinho. Ambos jugadores deberán sumarse a su combinado los primeros días de octubre y con ello probablemente surgirán los mismos problemas que afectaron a las selecciones sudamericanas la fecha pasada.

Cada viajero que llegue al Reino Unido procedente de Sudamérica debe pasar una cuarentena obligatoria de diez días. Esta medida afecta directamente a las selecciones sudamericanas que cuentan con jugadores que militan en la Premier League y a los clubes de estos. Uno de ellos es el Liverpool de Inglaterra.

Sobre el papel, el cuadro rojo deberá ceder a sus dos brasileños convocados; sin embargo, esto le traería algunas dificultades. La fecha triple de eliminatorias termina el 14 de octubre y tanto Allison y Fabinho deberían cumplir una cuarentena hasta el 24 de octubre. El problema surge al notar que Liverpool enfrentará al Atlético de Madrid el 19 de octubre por Champions League. De mantenerse las restricciones del Reino Unido, el cuadro inglés no podría contar con Fabinho ni Allison para dicho duelo.