Liga 1 EN VIVO: revisa la programación de la fecha 13 y la tabla de posiciones

Este sábado 25 de setiembre empezará la jornada 13 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021. El campeonato peruano está entrando en su recta final y se vienen definiendo plazas importantes como por ejemplo los cupos de torneo internacional y los descensos. Además, se podría estar dibujando una posible final del torneo peruano entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Los íntimos de La Victoria tienen la gran chance de quedarse con la Fase 2, pues se mantienen como únicos punteros del torneo con 30 unidades. Esta tarde tendrán una ‘final’ más ante Alianza Atlético de Sullana, que se encuentra en la casilla 15 con 22 puntos. La jornada de este sábado la complementarán UTC vs. Ayacucho FC y Mannucci vs. Cienciano.

Al día siguiente, domingo 26 de septiembre, Universitario y Sporting Cristal tendrán una nueva oportunidad para sumar de a tres y acercarse a los primeros puestos . Los merengues necesitan una victoria con urgencia para meterse en plaza de Copa Libertadores, mientras que los celestes quieren seguir pisándole los talones a Alianza Lima. Se enfrentarán a Sport Huancayo y Alianza Universidad, respectivamente.

La jornada del domingo terminará con César Vallejo vs. Deportivo Municipal y Melgar vs. Sport Boys. Por último, el día lunes 27 se llevarán a cabo dos encuentros: Cusco FC vs. Academia Cantolao y Deportivo Binacional vs. San Martín. A continuación, podrás revisar la programación completa de la fecha 13 de la Fase 2, así como la tabla de posiciones del torneo peruano.

Fecha Hora Partido Estadio 25.09 11:00 horas UTC vs. Ayacucho FC Iván Elías Moreno 25.09 13.15 horas Mannucci vs. Cienciano Monumental 25.09 15.30 horas Alianza Atlético vs. Alianza Lima Iván Elías Moreno 26.09 11.00 horas César Vallejo vs. Municipal Miguel Grau 26.09 13.15 horas Melgar vs. Sport Boys Monumental 26.09 15.30 horas Sport Huancayo vs. Universitario Miguel Grau 26.09 18.00 horas Alianza Universidad vs. Cristal Matute 27.09 11.00 horas Cusco FC vs. Cantolao Alberto Gallardo 27.09 15.30 horas Binacional vs. San Martín Alberto Gallardo

Tabla de posiciones Liga 1 - Fase 2